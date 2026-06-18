הקרן החרדית "למלחמה בגזירת הגיוס", הפועלת בהנהגת הרב צבי פרידמן מרבני 'הפלג הירושלמי', החלה בהגשת תלונות רשמיות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בעקבות העימותים הקשים שאירעו אתמול במהלך הפגנת הציבור החרדי בכביש 4.

בקרן טוענים כי התלונות מגובות בתיעודי וידאו ובחוות דעת משפטיות המוכיחות הפעלת כוח לא פרופורציונלית.

ההפגנה, שבה השתתפו מאות בני אדם, נערכה אתמול בשעות הבוקר במחאה על מעצרו של אברך מנתיבות שסירב להתגייס, וגרמה לחסימת צירים ולשיבושי תנועה כבדים ברחבי גוש דן.

במהלך פינוי הציר התפתחו עימותים פיזיים קשים בין המפגינים לכוחות המשטרה, אשר עשו שימוש גם ברימוני הלם. כמה מהמוחים נפצעו במהלך המהומות, ועשרות נעצרו - חלקם שוחררו בהמשך היום.

מהמחלקה המשפטית של הקרן נמסר כי הם רואים באירועים האחרונים חציית קווים אדומה מצד המשטרה, וכי בכוונתם למצות את ההליכים המשפטיים נגד השוטרים המעורבים.

עוד הדגישו בקרן כי חסימות הכבישים והמחאות נגד גיוס בני הישיבות יימשכו גם בתקופה הקרובה.