הזמרים שיר דוד גדסי וארגמן אשכנזי משחררים את "אור מחזיר אור", שיר חדש המשלב בין מוזיקה מקורית לבין ביצוע נגינה בהשראת נעימת "השיכורים".

השיר עוסק במסע של התמודדות, חיפוש ותקווה, ומבטא את האמונה ביכולת לצאת גם מתוך רגעי קושי אל מקום של אור. הפזמון המרכזי חוזר על המילים: "אור מתעורר בי אור, בתוך התהום הזה, לא היה לי איך לחזור, אבל אור מחזיר אור".

בבית נוסף מתארים היוצרים מסע על כבישי הארץ בדרך אל "הרבי", לצד תחושת התקדמות רוחנית גם בתקופות של ירידות ואתגרים.

עם פרסום השיר כתבו השניים: "'אור מחזיר אור' - שיר שנגע בנו, התנגן אצלנו כבר תקופה והחיה לנו את הלב. עכשיו הוא שלכם. מוקדש לכל עם ישראל, לכל הצדיקים והצדיקות".