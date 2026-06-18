ארגון צעירי אגודת חב"ד פרסם נתונים מסכמים על היקף פעילות התנועה בישראל, לקראת יום ההילולא ה-32 של מנהיג החסידות, הרבי מלוּבָבִיץ', שצוין בג' בתמוז.

מהנתונים עולה כי התנועה מפעילה כיום מערך של 941 בתי חב"ד ברחבי הארץ, המנוהלים על ידי 1,335 משפחות שלוחים.

לפי הדוח, הפעילות השנתית של התנועה רשמה כ-3.5 מיליון השתתפויות באירועים ובמפעלים שונים. פריסת המרכזים כוללת, לצד הסניפים המקומיים בערים וביישובים, גם 95 בתי חב"ד ייעודיים לעולים חדשים (בעיקר מחבר המדינות ומצרפת), וכן נציגויות במרכזים רפואיים, בקמפוסים אקדמיים ובבסיסי צה"ל.

בנוסף, רשת החינוך של החסידות, "אהלי יוסף יצחק", מונה כיום 1,589 מוסדות חינוך, ובתי החב"ד מפעילים כ-800 בתי כנסת.

בתחום הרווחה והסיוע הכלכלי, מדווח הארגון על חלוקת מענקי תמיכה ישירים בסכום כולל של כ-16.1 מיליון שקלים במהלך השנה האחרונה.

כמו כן, התנועה מפעילה 37 בתי תמחוי ומפעלי הזנה, שסיפקו כ-410,000 מנות וסלי מזון, ואירחו כ-310,000 בני אדם בסעודות שבת וחג. בתחום הפצת המסורת, חולקו כ-185,000 ערכות הסברה ותשמישי קדושה, ובוצעו כ-140,000 בדיקות מזוזות ותפילין.

הדוח מציג גם נתונים על המערך הדיגיטלי של התנועה, "חב"ד ישראל". בשנתיים האחרונות טופלו במוקד המקוון 248,450 פניות אישיות, ובמהלך חג הפסח האחרון מכרו 132,960 גולשים את החמץ באמצעות האתר.

מפת הפניות הדיגיטליות לפי ערים מראה כי ירושלים מובילה במספר הפניות ברשת עם 12,409 פניות, ואחריה פתח תקווה (11,850), ראשון לציון (10,839), באר שבע ואשקלון. הפעילות ברשת הובילה גם לגיוסם של 25,789 תורמים חדשים למערך השליחות.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, התייחס לנתונים ואמר כי הצמיחה של מפעל השליחות היא יישום של מאמר חז"ל "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

לדבריו, הפריסה הציבורית והצטרפותן של משפחות שלוחים חדשות מדי כמה חודשים, מעידות על המשכיות חזונו של הרבי גם כיום.