המוזיקאי והיוצר דניאל זמיר משחרר את "ימלוך", שיר חדש המבוסס על מילות תפילת מוסף לשבת, בביצוע משותף עם ברי סחרוף.

את המילים לקח זמיר מתוך נוסח התפילה, ואת הלחן כתב בעצמו. לדבריו, מדובר באחד השירים המיוחדים שנולדו אצלו באופן בלתי שגרתי.

עם צאת השיר כתב זמיר: "'ימלוך' הוא מהשירים הנדירים האלה שאתה לא כותב אותם או מלחין אותם אלא הם פשוט בוחרים לעבור דרכך. מה שעושה אותם, כמובן, לשירים הכי מרגשים והכי אותנטיים שיש. הם פשוט חודרים את כל המחיצות, הקירות והחומות וישר נוגעים בנשמה".

לדבריו, אחד מרגעי השיא בתהליך היה החיבור עם ברי סחרוף. "זה התחיל כששלחתי לו את הסקיצה הראשונית של השיר, והתרגשתי לקבל ממנו תשובה שהוא פשוט אהב את זה, ורוצה שנשיר את זה יחד - כדואט".

זמיר הוסיף כי העבודה המשותפת באולפן הייתה עבורו חוויה יוצאת דופן. "האיש הזה הוא השראה טהורה, כמוזיקאי ובמיוחד כאדם", כתב.

את דבריו חתם בהקדשה אישית לשיר: "'ימלוך' מוקדש כולו לבורא עולם, שהשיר הזה הוא שלו ועליו. הוא אלוהינו, הוא מושיענו, הוא יגאלנו, אמן".