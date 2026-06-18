מעמד מרגש התקיים אתמול (רביעי) במועצה המקומית בית אל, עם חנוכת "מעיין המח"טים" - אתר הנצחה חדש שהוקם לזכרם של שניים ממפקדי חטיבת בנימין לשעבר, אל"מ שרון אסמן ז"ל ואל"מ יהונתן (יוני) שטיינברג הי"ד.

את האירוע כיבדו בנוכחותם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, האלוף (מיל') נעם תיבון, ראש המועצה שי אלון, רב היישוב הרב אריאל בראלי, בני משפחות אסמן ושטיינברג, מפקדים, חיילים וחברים שהגיעו לחלוק כבוד לזכרם של שני המפקדים הנערצים.

טרם פתיחת הטקס השתתפו בני המשפחות בסיור באתר המורשת ההיסטורי "חלום יעקב" בהדרכת ד"ר חגי בן ארצי. במהלך האירוע נשאו דברים בני המשפחות ואורחי הכבוד, ולאחר מכן התקיים טקס נטיעת עץ והסרת הלוט מעל אתר ההנצחה החדש.

צילום: סטודיו דוריתא - דורית שפר

אתר "מעיין המח"טים", הסמוך ליישוב בית אל ובו מעיין נובע, פינות ישיבה, צמחייה פורחת ומדשאה ירוקה על רקע נוף מרהיב, הוקם לזכרם של אל"מ אסמן ואל"מ שטיינברג, ששימשו כמפקדי חטיבת בנימין והותירו חותם משמעותי על מרחב ההתיישבות והביטחון באזור.

אסמן, שכיהן בהמשך כמפקד חטיבת הנח"ל, נפטר בשנת 2021 במהלך אימון כושר צבאי, ואילו שטיינברג, שמונה אף הוא בהמשך למפקד חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בבוקר מתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר 2023, בדרכו לחבור ללוחמיו.

את מסכת הנאומים פתח ראש המועצה המקומית בית אל, שי אלון, שביקש להעניק משמעות עמוקה למקום החדש ולהסביר מדוע בחרה המועצה להנציח דווקא בדרך של מעיין חי ונובע.

"מעיין המח"טים שאנו חונכים היום הוא הרבה יותר מאתר הנצחה. הוא מעיין של חיים, של זיכרון ושל המשכיות, המוקדש לשניים מגיבורי ישראל, אל"מ יהונתן שטיינברג הי"ד ואל"מ שרון אסמן ז"ל, שהקדישו את חייהם להגנת העם והארץ. יוני ושרון היו מפקדים מהסוג שמוביל מלפנים, כאלה שתמיד העדיפו את טובת הכלל על פני הנוחות האישית, וזינקו ראשונים לכל משימה ולכל סכנה. הם הותירו אחריהם מורשת של מסירות, מנהיגות ואהבת הארץ, שתמשיך להאיר לדורות. למשפחות היקרות אני מבקש לומר: תושבי בית אל וכל עם ישראל מצדיעים לכם. כל משפחה שתבקר כאן וכל ילד שיטבול במים הללו, יזכור שבזכות אנשים כמו יוני ושרון אנו יכולים להמשיך לחיות, לבנות ולהצמיח חיים בארץ הזאת בביטחון ובתקווה".

מדבריו של ראש המועצה, שעסקו במורשת ובהמשכיות, עבר הטקס לדבריו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שעמד על תרומתם של שני המח"טים לביטחון המדינה ועל סמליותו של אתר ההנצחה שהוקם בלב חבל בנימין.

"אל"מ שרון אסמן ז"ל ואל"מ יהונתן שטיינברג הי"ד היו שניים מבניה המובהקים של הארץ הזאת - מפקדים שהכירו כל שביל, כל יישוב וכל אדם במרחב שעליו הופקדו, ונשאו על כתפיהם את האחריות לביטחון תושבי בנימין וישראל כולה. שרון בנה מסגרת לוחמת ואנושית כאחד והקדיש את חייו להגנה על ההתיישבות והדרכים המובילות אליה, ויוני, שהמשיך בדרכו, יצא בשבת שמחת תורה לחבור ללוחמיו, נתקל בחוליית מחבלים, חתר למגע ונפל כלוחם וכמפקד בחזית. על אדמת בנימין, שבה קיבל יעקב אבינו את הבטחת הארץ ושאותה שחררו לוחמי צה"ל במלחמת ששת הימים, אנו חונכים היום מעיין של מים חיים - סמל למורשתם של שני האנשים הללו, שהיו כמים שקטים החודרים עמוק, חוצבים בסלע ומעצבים מציאות. יהי זכרם ברוך".

בהמשך הוזמן לשאת דברים האלוף (מיל') נעם תיבון, מי שפיקד בעבר על חטיבת הנח"ל והכיר את שני הקצינים עוד בראשית דרכם. בדבריו שיתף בזיכרונותיו מהשירות המשותף ובמורשת שהותירו אחריהם.

"כשפיקדתי על חטיבת הנח"ל בתקופת הלחימה ביהודה ושומרון, חיפשתי את המ"פים שיהיו עמוד השדרה של החטיבה לשנים קדימה, ובלחימה זיהיתי מיד את שרון אסמן ויוני שטינברג. ב־7 באוקטובר יוני עשה בדיוק מה שמצופה ממפקד אמיתי: לא חיכה לפקודות, אלא נכנס לרכב ויצא להילחם ולהציל חיים. שני האנשים הללו היו מיועדים להגיע רחוק מאוד, אבל גם לאחר נפילתם הם הותירו אחריהם מורשת אדירה של מנהיגות, דוגמה אישית, מקצועיות ואהבת אדם. חטיבת הנח"ל של היום נושאת בתוכה הרבה מהרוח שלהם, ואני מלא הערכה על הדרך שבה בחרו להנציח כאן שני קצינים מופלאים שהקדישו את חייהם לעם ישראל".

רגעים מרגשים במיוחד נרשמו כאשר בני המשפחות עלו לבמה. במילים אישיות ונוגעות ללב הם הודו על ההנצחה, שיתפו בכאב הגעגוע והביעו תקווה שהמקום החדש ינציח את מורשת יקיריהם לדורות.

אינה אסמן, אמו של אל"מ שרון אסמן ז"ל, אמרה: "אני מתרגשת מאוד לעמוד במקום כל כך מיוחד ויפה, בין ההרים והנוף המרהיב של בית אל. גורלם של שרון ויוני נקשר יחד בכל כך הרבה נקודות. בשם משפחת אסמן אני מבקשת להודות לראש המועצה שי אלון ולכל מי שלקח חלק בהקמת 'מעיין המח"טים', מקום של חיים, יופי ועוצמה שינצור את זכרם של שרון ויוני לדורות. בעוד כשבועיים נציין חמש שנים ליום שבו איבדנו את שרון, וגם היום, חמש שנים אחרי, זה עדיין בלתי נתפס. הגעגוע אינו חולף - הוא רק מעמיק את הכאב. תודה שאתם זוכרים איתנו, תודה על הדרך שבה בחרתם להנציח, ותודה לכל מי שהגיע לכאן לחלוק כבוד לשני הגיבורים הללו".

את מעגל הדברים חתם דני שטיינברג, אביו של אל"מ יהונתן (יוני) שטיינברג הי"ד, שסיפר על הקשר העמוק של בנו לחבל בנימין והודה לכל העוסקים במלאכת ההנצחה.

"לא חשבתי שאצליח לעמוד כאן היום לאחר הניתוח שעברתי לפני כחודש, אבל המעמד המיוחד הזה נתן לי את הכוח להגיע ולדבר. ליוני היה קשר עמוק ומיוחד לבית אל, לחבל בנימין ולתושבים כאן. תפקיד מח"ט בנימין היה עבורו הגשמת חלום, והוא ראה שליחות בחיבור פקודיו לארץ, לשורשים, להרים, לגבעות ולמעיינות של המקום הזה. יוני היה אדם שספוג באמונה גדולה בנצח ישראל ותמיד הסתכל קדימה. גם ברגעים מאתגרים הוא האמין שעם ישראל יודע לצמוח, להתחזק ולעלות קומה. המעיין הזה והמים הזכים הנובעים בו מנציחים בצורה הראויה ביותר את מורשתם של שני המפקדים היקרים הללו. בשם המשפחה אני מבקש להודות לכל מי שעסק במלאכה והעניק לנו את הכבוד הגדול הזה".