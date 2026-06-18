קצין במילואים ונפגע פעולות איבה טוען כי במהלך נסיעה ביום שישי האחרון בקו 967 לכיוון בית שאן התפתח עימות בינו לבין נהג אגד, לאחר שביקש ממנו להנמיך את עוצמת המוזיקה.

לדבריו, הנהג השמיע מוזיקה בערבית וכן תחנות פלסטיניות, וסירב לבקשתו.

לטענת הקצין, בעקבות האירוע הוא הזמין ניידת משטרה, שהגיעה למקום ושוחחה עם הנהג ועם בני הזוג. לדבריו, לאחר מכן הודיע הנהג כי אינו חש בטוב וכי נהג אחר יחליף אותו, אולם לאחר שהוא ואשתו ירדו מהאוטובוס, הנהג המשיך בנסיעה עם יתר הנוסעים.

לדברי הקצין, הוא ואשתו נותרו בצד כביש הבקעה, סמוך לכפר ערבי שלטענתו נמצא באזור עוין. הוא הוסיף כי הזעיק פעם נוספת את המשטרה, שלטענתו הסיעה אותו ואת אשתו לתחנת אוטובוס מסודרת באזור יהודי.

הקצין הודיע כי בכוונתו להגיש תביעה אזרחית נגד אגד והנהג באמצעות ארגון "בצלמו". לדבריו, "הנהג והחברה סיכנו את חיי. להוריד אותי ביום שישי באמצע כביש עוין ויום חמסין זה סכנת נפשות."

באגד דחו את הטענות ומסרו כי מבירור שנערך עם הנהג עולה שברדיו התנגנו שירים בעברית, בערבית ובאנגלית בעוצמה נמוכה. עוד נמסר כי מבקר שעלה במהלך הנסיעה אישר שהשמע היה נמוך, וכי לאחר הביקורת המשטרתית בחרו בני הזוג לרדת מיוזמתם.

בחברה הוסיפו כי הנהג לא דרש מהשניים לרדת ולא הוריד אותם מהאוטובוס. עוד נמסר כי אגד "מכבדת את כלל נוסעיה ופועלת תמיד למתן שירות הולם ומכבד".