המפיק והיוצר פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד משיקים פרויקט מוזיקלי יוצא דופן, המציע מבט חדש, קולנועי ועוצמתי, על יצירתו של שלמה ארצי.

האלבום החדש מחבר בין קולו המקורי של ארצי לבין עיבודים אנדלוסיים עשירים, ומעניק לשירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהזהות הישראלית פרשנות רעננה ומפתיעה.

במסגרת הפרויקט זוכים תשעה משיריו האהובים של ארצי - בהם "נבראתי לך", "תחת שמי ים התיכון", "ירח" ואחרים - לעיבודים חדשים המשלבים בין מסורת אנדלוסית, תזמור רחב והפקה עכשווית. בהפקת האלבום אומרים שהתוצאה היא "מסע מוזיקלי המחבר בין עבר להווה, בין זיכרון אישי לסיפור הישראלי המשותף".

שיטת העבודה שפיתח סבג: שימוש בהקלטות השירה המקוריות של ארצי ושילובן באופן אורגני עם נגינת התזמורת האנדלוסית, כך שהחיבור נשמע טבעי כאילו נוצר מלכתחילה.

שלמה ארצי התרגש מהתוצאה ואמר: "ביום שבו שמעתי לראשונה את מה שעשו פטריק והאנדלוסים עם שיריי, נשביתי בקסמם של העיבודים החדשים. זה היה כמו להפליג בצלילים לארצות אחרות ולסגנונות מוזיקליים מיוחדים שרק האנדלוסים יודעים ליצור. כמי שכתב ושר את השירים הללו בתקופות שונות בחייו, המפגש המחודש בינם לבין האנדלוסית הוא כמעט נס. אני מודה לפטריק ולתזמורת שהעניקו לשירים חיים חדשים".

לדברי פטריק סבג, הרעיון לפרויקט נבט כבר לפני מספר שנים. "את שלמה זכיתי להכיר לעומק במהלך העבודה המשותפת על 'אושר אקספרס', חוויה שעיצבה את הדרך שבה אני מבין ומרגיש מוזיקה ישראלית. את הפוטנציאל שבחיבור בינו לבין התזמורת האנדלוסית זיהיתי כבר כשהפקתי את 'שינוי מזג האוויר' בביצוע התזמורת ובניה ברבי. לפני שיצאתי למסע הזה ביקשתי את ברכתו של שלמה להשתמש בהקלטות המקוריות שלו. לשמחתי, הוא נתן בי אמון מלא ואפשר לי לקחת את השירים למחוזות חדשים".

סבג הוסיף כי עבורו מדובר גם במסע אישי: "כילד שגדל באשדוד ועבר לתל אביב בגיל 20, העבודה עם התזמורת האנדלוסית היא סגירת מעגל וחזרה הביתה - אל הצלילים שעליהם גדלתי. זו אחת ההפקות המרגשות והמורכבות ביותר שיצרתי".

המנהל האמנותי של התזמורת האנדלוסית, אלעד לוי, רואה בחיבור הזה המשך טבעי ליצירתו של ארצי. "שלמה ארצי הוא פייטן מודרני, אמן שמספר כבר עשרות שנים את הסיפור הישראלי. כשהחזון של פטריק הוצג בפנינו, היה ברור לנו שהתזמורת האנדלוסית צריכה להיות חלק ממנו. המפגש בין קולו של שלמה לבין הצליל האנדלוסי מרגיש טבעי ומדויק, וממחיש את החיבור שבין מסורת ליצירה ישראלית עכשווית. זהו פרויקט שמכבד את העבר, אך גם מוכיח שהמוזיקה הישראלית ממשיכה להתחדש, להפתיע ולהישאר רלוונטית".

את השקת האלבום מלווה הסינגל "כל יום" - השיר שסימן את ראשית שיתוף הפעולה בין ארצי לסבג בתקופת העבודה על "אושר אקספרס". בגרסתו החדשה הוא זוכה לעיבוד אנדלוסי עשיר ולשירה במרוקאית, המעניקים לו רובד נוסף של עומק ורגש ומציגים את רוחו הייחודית של הפרויקט כולו.