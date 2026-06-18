לוחמי הימ"מ של מג"ב עצרו הלילה מבוקש פלסטיני, תושב תרקומיא בן 34, במסגרת פרשיית "לא עוצר באדום".

המעצר בוצע בהכוונה מודיעינית של יחידת "חץ יהודה" ממחוז ש"י, לאחר חודשים של ניסיונות לאתר את החשוד.

לפי המשטרה, במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה שכללה איסוף מודיעיני ממושך בנוגע לשורת מקרי גניבות כלי רכב, פריצת מחסומים ובריחה משוטרים. נגד החשוד הצטברו במהלך כחצי השנה האחרונה תיקים בגין עבירות לכאורה שבוצעו בתחומי מחוזות ירושלים וש"י, ובהן שהייה בלתי חוקית, גניבת כלי רכב, ניגוח ניידות, פריצת מחסומים ופציעת בלשי משטרה במהלך אחת מהימלטויותיו.

במסגרת החקירה ביצעה יחידת "חץ יהודה", יחד עם יחידות מיוחדות ממחוז ש"י ובהמשך עם לוחמי הימ"מ, פעילות מודיעינית שנועדה להתחקות אחר תנועותיו של החשוד ולמנוע את הימלטותו. במשטרה ציינו כי נאספו נתונים על דפוסי תנועתו ועל ניסיונותיו להימנע ממעצר.

הלילה הבשילה הפעילות המבצעית, ובאמצעות אמצעים מיוחדים שכללו תצפית מהאוויר ומעקב אחר תנועותיו ברכב המשפחתי, פשטו לוחמי הימ"מ על הרכב ועצרו את החשוד ללא נפגעים. לאחר מעצרו הוא הועבר לידי בלשי זרוע יל"פ של יחידת "חץ" במרחב יהודה לצורך חקירה.

במשטרה מסרו כי בהמשך היום תתבקש הארכת מעצרו של החשוד בבית המשפט. עוד נמסר כי במסגרת חקירת הפרשה ייתכנו מעצרים נוספים וכי החקירה נמשכת.