בראיון לערוץ 7 מגדיר הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת 'בני דוד' שבעלי, את הודעת הרמטכ"ל לפיה פיילוט הלוחמות בשריון לא יכלול טנקים מעורבים אלא מסגרות ייעודיות לחיילות כתרגיל הונאה ולא מעבר לכך.

"לא רלוונטי כל מה שהוא (הרמטכ"ל) אמר. זה הכול הצגה. אין לזה שום משמעות. הבעיה היא לא פיילוט, אלא מה יקרה אחריו. ברור שהפיילוט יצליח, אין על זה שאלה, אבל הצבת הפלוגה של הנשים בכל צוות קרב חטיבתי, משמעותה עירוב מוחלט וטוטאלי של המערכת הצבאית", קובע הרב לוינשטיין ומוסיף: "כל סוגיית הפיילוט לא רלוונטית לכלום".

לדברי הרב מדובר בשני שקרים: "הפיילוט כבר הצליח. פיילוט עושים כדי לבחון אם משהו אפשרי או לא, אבל כשיודעים מראש שהפיילוט יצליח זה לא פיילוט... שיגידו שהם מכשירים פלוגת נשים עם קריטריונים חדשים למלחמה ונבקש מהחמאס והחיזבאללה להנמיך גם הם דרישות מבצעיות כדי שנשים תוכלנה להיות שותפות בקרב...".

הרב מעיר כי במונדיאל המתקיים בימים אלה לא ראינו שמשלבים בו קבוצות נשים או קבוצות מעורבות בשל ערך השוויון, וזאת משום ששם ברור שהמטרה היא לנצח ואז "אין זמן לשטויות", ואם כך הדברים ברורים בכדורגל, איך יתכן שכאשר מדובר בביטחון מדינת היהודים הדברים אינם ברורים? "פתאום כאן מותר לשחק עם החיים, להוריד את רף המאמצים של הבנות, לספר לנו שזה כמו של הבנים, שזה לא פוגע בכשירות המבצעית ואפשר לערבב את כולם, אבל נקרא לזה שמירה על השירות המשותף".

כבר כעת, מדגיש הרב לוינשטיין מתנהלת הלחימה בלבנון ללא פרמדיקים בנים אלא בשילוב פרמדיקיות חיילות. לוחמים נדרשים לשהות איתן בנגמ"ש בתואנה של צורך מבצעי ופיקוח נפש. "מרמים אותנו ועובדים עלינו בעיניים. יש כאן את אג'נדה שנחשבת לגדולה יותר מכל הצבא וזו אג'נדת המגדר שתכליתה לערבב נשים וגברים בכל תחום ללא קשר לתועלת המבצעית והביטחונית, ושהדתיים ילמדו לחיות עם הנאורות החדשה... אם לא תלמדו בטוב תלמדו ברע ונערבב אתכם בעל כורחכם. זו האמת וכל השאר קישקושים".

השאלה, שב ומדגיש הרב לוינשטיין, אינה איך ייראה הפיילוט שאותו יבצע הצבא באופן כשר לחלוטין, אלא איך ייראה הצבא לאחר מכן. לשאלתנו אם כלל הרבנים מבינים את מה שנראה כאן כתרגיל הטעיה, משיב הרב לוינשטיין בחיוב. "כולם מבינים ולכן יצאו למאבק נחוש והתאגדו כאיש אחד. כולם מבינים את מה שאמרתי כעת".

"הפיילוט לא רלוונטי והדיבורים על פיילוט הם כסות עיניים, לזרות חול בעיני האנשים. מה הם חושבים, שכל הרבנים טפשים? שאף אחד לא שירת בצה"ל? יש כאן רבנים שנלחמו ביום כיפור, בסיני ובעמק הבכא, הם יודעים מהי מלחמה, מה זה טנקים ומהו קרב. מה שייך להכניס לשם נשים ולטעון שזה מטייב את הלחימה? שהצבא משודרג יותר כשיש ערבוב עם נשים... הכול שקרים... הכול אג'נדת מגדר מהיום שבו החליפו את שמה של יועצת הרמטכ"ל לנשים ליועצת לענייני מגדר. מאז אין יותר מושג של גברים ונשים בעולם. הכול נמחק. זה כבר לא עירוב נשים. מדובר במגדריות, ערמות של תיאוריות מופרכות ומנותקות מהמציאות, מתעלמות מההבדלים הפיזיים בין גברים לנשים, הבדלים שמועצמים בשדה הקרב לאין ערוך, וזה מעבר לערבוב עצמו שהוא בלאגן אחד גדול".

"יש כאן רמה אידיאולוגית של הכנסת נשים לכל מקום בלי קשר לדרישות המבצעיות, וזו פגיעה בביטחון. זו אג'נדה שעניינה שילוב נשים כפי שקורה ביחידה המובחרת ביותר, סיירת מטכ"ל. האמירה היא שנשלב נשים ויהי מה, וכדי שהיא תוכל לעבור את הגיבוש נסדר לה גיבוש לייט ואם היא לא יכולה לעבור מסלול נעשה לה מסלול אלטרנטיבי... אז אולי נעשה גם מלחמה אלטרנטיבית... הכול שקרים. יש כאן השקפת עולם שמתעלמת מהמציאות כדי לערבב ויהי מה וזה לא ייעצר בטנקים. אם אפשר להתאים את סיירת מטכ"ל לנשים, בוודאי שאפשר להתאים את גולני, גבעתי, נח"ל וצנחנים. הקרב של היום על השריון יהיה מחר גם הקרב על חטיבות החי"ר".

במציאות שכזו, אנחנו שואלים את הרב לוינשטיין, מה תהיה האמירה לבוגרי המכינות והישיבות שבקרוב יגיעו לבקו"ם כשהצבא כולו הופך פתוח לעירוב המינים. הרב מזכיר את הקריאה שפרסם לתלמידים ולבוגרים שלא להגיע לסיירת מטכ"ל ולהעדיף את שלדג או כל יחידה ששומרת על רף מבצעי ורואה בערך הביטחון ערך עליון ולא באג'נדות מגדריות. "אמרתי שאין מה לחפש במטכ"ל שהגדיר שאג'נדת המגדר חשובה יותר מביטחון והצלחה. זו היחידה הטובה ביותר שהייתה לצה"ל. לצערי ולבושתנו כמדינה היחידה הזו הוכרעה בהתנדבות ומרצון חופשי מול אג'נדת המגדר והערבוב, ולשם כך העיפו את הדתיים".

בהקשר זה מספר הרב לוינשטיין על הצוותים של המחזור האחרון שהחל עם 22 חיילים דתיים ועל מנת לפנות צוות אחד שבו תוכל הבחורה להשתלב לקראת סופו של המסלול "העיפו 11 תוך כדי המסלול. רוקנו את הצוות חוץ מאחד שהיה מצטיין ברמה שלא ניתן היה להעיף אותו. חודשיים לפני הסוף, כשהיה צריך לצרף את הבחורה כדי לומר שהיא מסיימת מסלול, אמרו למצטיין שיעבור לצוות אחר. הוא אמר שלא יעבור מהצוות שאיתו הוא הולך כבר שנה וחצי, 'מה פתאום שיגרשו אותי בשביל בחורה שלא עשתה מסלול', ולא רצה לעזוב את הצוות. צירפו את הבחורה ובאורח פלא בתוך חודשיים מהיותו חייל מצטיין הוא הפך להיות מי שהודח מהצוות על רמה מקצועית וחברתית... אז למה שבחורים ילכו לשם? הם מבינים מצוין מה קורה שם... לא נהיה במקומות שבהם לא נותנים לנו לחיות כאדם דתי ומוותרים על הביטחון".

ומה יקרה בשאר היחידות ובחטיבות החי"ר? האם גם לשם לא יישלחו בוגרי המכינות והישיבות? "צריך להיאבק על זה כדי שזה לא יהיה. אם הרמטכ"ל הוא האידיאולוג שדוחף את זה, לפנות לשר הביטחון, ואם לששר הביטחון אין אומץ, לפנות לראש הממשלה. זה לא צבא פרטי של אף אחד, לא של היוהל"מ ולא של פורום דבורה. אם הציונות הדתית מגיעה למסקנה שאחרי שלוש שנים שבהן חיילים דתיים מוסרים את הנפש ונהרגים למען המדינה, לא יכולים לשרת בצבא, המפלגה תגיד לראש הממשלה שזה לא עובד ככה, אחרי שטראמפ ברח מהמערכה עם איראן לא נוכל להחליש את הצבא כשנשארנו לבד. ראש הממשלה יבין שהוא צריך לעשות סדר. כשאין ברירה נאבקים עד הסוף. לא נוותר על הצבא ועל הביטחון בגלל אג'נדות מטורללות".