תינוק כבן שנה, שלא חוסן בחיסוני השגרה, הובהל לחדר הטראומה של המרכז לרפואה דחופה לילדים בבית החולים שערי צדק כשהוא במצב קשה וקיימת סכנה מוחשית לחייו.

הצוות הרפואי אבחן כי הפעוט סובל מדלקת מכסה הגרון - תופעה רפואית נדירה ביותר בקרב ילדים המוגדרת כמצב חירום דחוף. מבדיקות המעבדה עלה כי הרקע למצב הוא הידבקות בחיידק ההאומופילוס אינפלואנזה מסוג B, הנחשב לגורם המרכזי לתחלואה זו.

בזכות אבחנה מדויקת ומתן מענה מהיר של מערך רפואי רב-תחומי - שכלל רופאות ילדים, מומחי אף אוזן גרון, מרדימים וצוות סיעודי מורחב - חייה של הפעוט ניצלו. הוא אושפז תחילה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, תחת ניהולו של ד"ר ז'אק בראון, ועם התייצבותו הועבר למחלקת הילדים בניהולה של פרופ' אורלי מגד.

ראשיתו של האירוע בדיווחים שהתקבלו מצוותי מד"א, אשר העלו חשד כי מדובר בחנק הנגרם מבליעת עצם זר, בהסתמך על עדותו של אבי התינוק. בשל כך, ביצעו הרופאים בדיקה ראשונית באמצעות מצלמה אנדוסקופית ייעודית המאפשרת שליפה מהירה של עצמים, אך לא אותרו ממצאים המעידים על בליעה.

הדבר הוביל את הצוות לערוך תשאול נוסף לאב, במסגרתו התברר כי התינוק לא קיבל את חיסוני השגרה. נתון זה, בשילוב עם זיהוי בצקת חריפה ונפיחות משמעותית שאיימה לחסום באופן מלא את נתיב האוויר של הפעוט, עוררו את החשד לקיומה של דלקת מכסה הגרון, חשד שאושש בהמשך באופן סופי בבדיקות המעבדה שהצביעו על נוכחות החיידק.

בשל החסימה הקשה בקנה הנשימה שנוצרה בעקבות הנפיחות, צוות המרדימים, בראשותם של ד"ר מרדכי שרקי וד"ר שמואל בשמוט, נדרש לפעול ברמת מיומנות גבוהה והשתמש בצינורית דקה וזעירה במיוחד, המיועדת בשגרה להנשמת פגים לאחר הלידה. ההיערכות המוקדמת אפשרה את החדרת הצינורית ומנעה חנק.

ד"ר אפרת בלנקינשטיין, רופאה מתמחה במחלקת הילדים שלקחה חלק בטיפול, אומרת: "התינוק היה דקות ספורות מהמוות. מדובר במקרה נדיר מאוד שלא התרחש בשערי צדק עשרות שנים על פי עדויות הרופאים הוותיקים. עד עכשיו, זה היה בעיקר מקרה חירום שלמדנו עליו באופן תיאורטי. במידה שהילד היה מחוסן, כלל האירוע היה נמנע. אם לא היינו ערוכים בחדר הטראומה禮 עם הציוד המיוחד והצוותים המתוגברים - הסיפור היה עלול להסתיים אחרת לחלוטין. אני קוראת להורים - חסנו את ילדיכם - אף ילד לא צריך למות או לסבול מתחלואה קשה ממחלה בת מניעה.

שכיחותה של דלקת מכסה הגרון ירדה משמעותית עם השנים בעקבות הכללת החיסון נגד חיידק ההאמופילוס אינפלואנזה מסוג B בחיסוני השגרה", מוסיפה ד"ר שני מסנר פייראיזן, רופאה מתמחה נוספת במחלקת הילדים שטיפלה גם כן בתינוק. "דלקת זו גורמת לזיהום ברקמת הסחוס המונעת חדירת מזון לקנה הנשימה ובכך, הוא מתנפח ועלול לחסום את דרכי האוויר. התסמינים מופיעים בפתאומיות ומחמירים במהירות", היא מוסיפה.

ד"ר מוריה פייזר-רוזנברג, רופאה מתמחה במחלקת אף אוזן גרון, מסכמת: "הדיווח הראשוני היה על כך שהתינוק נחנק בעקבות גרעינים שבלע. אך הבנו שמדובר באירוע אחר לגמרי אחרי שביצענו בדיקת סיב אופטי על מנת לבדוק את דרכי האוויר העליונות של התינוק ולבחון אם קיים גוף זר שגורם לחסימתן. אני שמחה על כך שהצלחנו להציל את חייו של התינוק בזכות שיתוף פעולה רב תחומי ומתן טיפול רפואי מציל חיים מיד עם קבלתו".