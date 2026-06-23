סימי הרשקופ, מייסדת עמוד הבידור והחדשות "דוס סלבס", התארחה באולפן ערוץ 7 וסיפרה על הדרך הארוכה שעברה מילדות בבית חרדי סגור ועד להקמת אחד ממותגי התוכן הבולטים במגזר הדתי והחרדי.

הרשקופ תיארה ילדות שונה ומורכבת. "אני מגיעה מבית מאוד מאוד סגור", סיפרה. לדבריה, גדלה בסביבה שבה לא נחשפה לסמארטפונים, לטלוויזיה ואף לא לרדיו. בבית דיברה יידיש עם אביה ועברית עם אמה, ולמדה במסגרות חינוכיות חרדיות סגורות.

לדבריה, שנות הלימודים היו קשות במיוחד. היא סיפרה כי התמודדה עם דיסלקציה ועם קשיים לימודיים משמעותיים, ונעזרה לאורך השנים במורות פרטיות. במקביל, חוותה לדבריה בריונות מצד תלמידות אחרות: "היו בנות שהציקו לי, מושכות בשיער, מכניסות לארון. זה גרם לי לאבד אמון בבני אדם".

בהמשך הפכה לבלוגרית והחלה להשתתף באירועים שונים, אך גם שם התקשתה להשתלב חברתית. מתוך התחושות הללו נולד הרעיון להקים עמוד אנונימי שיספר את סיפורי עולם הבידור והחברה במגזר הדתי והחרדי: "אמרתי לעצמי שאם לא אוהבים את סימי, אפתח לעצמי דמות. אף אחד לא ידע מי עומד מאחורי זה".

העמוד "דוס סלבס" החל כפלטפורמה קטנה, אך עם הזמן הפך למוקד עניין משמעותי. הרשקופ סיפרה כי אחד הפוסט הראשון שפרסמה עסק בזמר סטטיק מניח תפילין.

לדבריה, בהמשך החלו ידוענים נוספים לשתף אותה בתכנים הקשורים לחיזוק רוחני ולמסורת: "הלכתי לקירוב לבבות, אם מישהו שהוא לא דתי עשה משהו שקשור לדת ישר העליתי ואנשים התרגשו מזה".

לדבריה, הפריצה הגדולה הגיעה לאחר שנחשפה לראשונה בתקשורת והשתתפה בסדרת דוקו. מאז צמח העמוד למעל מאה אלף עוקבים וחשיפות חודשיות גבוהות. "פתאום זה קרה, לא ציפיתי וזה קרה, אני לא יכולה להגיד את הנקודה כי פתאום זה קרה", אמרה.

לצד ההצלחה, הרשקופ הדגישה כי היא מקפידה על קווים אדומים ברורים. "אני מגיעה מציבור חרדי ומגנה על הציבור שממנו אני באה. לא אעשה משהו שנוגד לערכים שאני גדלתי בהם", אמרה. לדבריה, היא נמנעת מפרסום תכנים שאינם תואמים את תפיסת עולמה ומעדיפה להציג תכנים באופן מכבד וצנוע.

בנוסף חשפה גם את המחיר האישי שנלווה לבחירות שעשתה. היא סיפרה כי בתחילת הדרך החזיקה שני טלפונים - אחד כשר ואחד לא - וכי פעילותה ברשתות החברתיות יצרה מתחים במשפחה. "זה גרם להשלכות. שילמתי מחיר, נתק מאבא, עשר שנים לא דיברתי איתו". עם זאת, לדבריה, בהמשך חל שיפור בקשר המשפחתי.

עם התרחבות הפעילות, הפך "דוס סלבס" מעמוד תוכן בלבד למיזם רחב יותר הכולל אירועים, מפגשים ופעילויות לנשים. הרשקופ סיפרה כי אחד האירועים שארגנה משך מאות משתתפות ממגזרים שונים. "הגיעו 500 בנות, נשים גם ממאה שערים, באו גם נשים לא דתיות, ראיתי שם עמך ישראל. זה בכלל קירוב לבבות".

למרות הצלחתה בעולם הרשתות החברתיות, הבהירה כי שאיפתה היא להמשיך ולהביא את קולה של החברה החרדית לציבור הרחב. "להיות מגישת חדשות של החרדים בלבד, להביא את כל מה שלא יודעים על החרדים ממבט שאני למדתי. אני חושבת שאני אפרוץ גבולות עוד", הצהירה.

מטרתה, לדבריה, היא להדגיש את מעשי החסד במגזר החרדי: "אני כאן להראות שיש הרבה אנשים טובים שעושים חסד, שיש להם עמותות. יש אנשים שהם עושים דברים וואו, ולא רואים את זה. אז אני, כשאני מעלה דברים, אני מראה את זה".

לדבריה, אחת התגובות המשמעותיות ביותר שהיא מקבלת מגיעה דווקא מהציבור החילוני: "יש אנשים שמגיבים, 'וואלה, לא ידענו שזה הציבור'. הציבור החילוני התחיל להבין מה זה קידוש השם אמיתי".