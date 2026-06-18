פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד שני בדואים מהפזורה, האני חמידי (38) ומרוואן אחמידי (24), לאחר שהבריחו לרצועת עזה סמים וסיגריות באמצעות רחפנים, שעלולים לשמש לביצוע מעשי טרור.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום עולה כי החל מחודש דצמבר 2024 זוהתה תופעה נרחבת של הברחות באמצעות רחפנים משטח ישראל לרצועת עזה.

על פי כתב האישום, במהלך התקופה אותרו למעלה מ-170 חציות של רחפנים מישראל לרצועה, מבלי שאותרו רחפנים שחזרו לשטח המדינה. על פי הנטען, רחפנים אלה עלולים להגיע לידי פעילי טרור ולשמש לצרכים מבצעיים, מודיעיניים והתקפיים, כפי שנעשה על ידי חמאס.

בנוסף נטען, בחודש מאי השנה קשרו הנאשמים קשר עם אחרים לייצא לרצועת עזה סמים וסיגריות באמצעות רחפנים. לשם כך הגיעו בשעות הלילה, יחד עם שניים נוספים, לשטח פתוח סמוך לקיבוץ רעים כשהם מצוידים בשני רחפנים. על כל אחד מהרחפנים הועמסו כ-6 קילוגרמים של קנאביס או חשיש וכן פקטים של סיגריות. "הנאשמים והאחרים הטיסו את הרחפנים לעבר רצועת עזה. אחד הרחפנים הגיע ליעדו בתוך הרצועה, ואילו הרחפן השני הותקף על ידי צה"ל לאחר שנחת בשטח הרצועה".

לאחר ביצוע ההברחה ניסו הנאשמים, להימלט מכוח משטרה שהמתין להם סמוך לצומת גורל. לפי כתב האישום, הם ביצעו פניית פרסה וניסו לברוח מהמקום, עד שנעצרו לאחר שרכבם נחסם על ידי כוחות המשטרה.

במקביל, רכב שטח נוסף שהיה מעורב בפרשה פרץ את המחסום ונמלט מהמקום חרף מרדף משטרתי. בחיפוש שנערך ברכבם נתפסו, בין היתר, שלט להפעלת רחפן, חלקי רחפן ואמצעי לראיית לילה שנגנב מצה"ל בשנת 2023.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציין עו"ד בר יוסף כי המעשים בוצעו בתקופה שבה אמנם מתקיימת הפסקת אש, אך כוחות צה"ל רבים עדיין פועלים בשטח הרצועה. הנאשמים היו מודעים לכך שהגורם השולט ברצועת עזה הוא ארגון הטרור חמאס, וכי הרחפנים שהעבירו עלולים להגיע לידיו או לידי גורמים אחרים ברצועה ולעשות בהם שימוש לצורך ביצוע פעולות טרור, באופן המסכן את ביטחון המדינה ואת חייהם של חיילי צה"ל ואזרחי ישראל.

לשניים יוחסו עבירות של מתן אמצעים לביצוע מעשה טרור, ייצוא סם מסוכן, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו והחזקת נכס החשוד כגנוב.