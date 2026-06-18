גבר נהרג בצהריים (חמישי) בפיצוץ רכב ברחוב הרימון בקריית גת. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום בעקבות דיווח על רכב שעלה באש איתרו בתוכו את הגבר ללא רוח חיים, והמשטרה פתחה בחקירה בחשד לחיסול פלילי.

ההרוג מוכר למשטרה, וכוחות מהמחוז הדרומי, בהם חבלנים וחוקרי מז"פ, הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת החקירה. נסיבות האירוע נבדקות.

חובש רפואת חירום במד"א, אביעד בנחמו, סיפר, "קיבלנו מספר דיווחים על רכב שהתפוצץ. הגענו למקום וראינו את הרכב עולה באש. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש ראינו גבר כשהוא ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

האירוע מצטרף לשורת מקרי פיצוץ רכב פליליים שאירעו באחרונה. לפני שישה ימים נהרג עמאד אגברייה, בן 51, בפיצוץ רכב סמוך ליישוב מושיירפה בכביש 65. בחקירה עלה חשד לחיסול על רקע פלילי.

שבוע קודם לכן נרצחה ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, בפיצוץ מטען ברכבה בנתיבי איילון סמוך למחלף חולון. בן זוגה לשעבר נעצר במהלך בחקירה בחשד לרצח.