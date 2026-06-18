האב השכול: לא לסמוך על כוח בינלאומי בלבנון פורום הגבורה

בפורום הגבורה מביעים דאגה נוכח העדויות ההולכות ומתרבות בימים האחרונים, שלפיהן חיילי יוניפי"ל מסייעים לאנשי חיזבאללה וכוח רדואן באמצעים שונים.

איציק פיטוסי, אביו של ישי הי"ד וחבר הנהלת פורום הגבורה, קורא שלא לאפשר נוכחות של כוחות בינלאומיים במרחב הגבול הצפוני. לדבריו, האחריות לביטחונה של מדינת ישראל מוטלת על ישראל בלבד, ואין להסתמך על גורמים זרים.

"בשבועות האחרונים אנחנו נחשפים ליותר ויותר עדויות שחיילי יוניפי"ל, אותם חיילים מהאו"ם, מסייעים למחבלי החיזבאללה, למחבלי רדואן, ומעבירים להם אינפורמציה שמסכנת את חיילינו הגיבורים שנלחמים על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. אנחנו המשפחות השכולות, הקרבנו את היקר מכל, דורשים ממדינת ישראל לעמוד על כך ששום כוח בינלאומי לא יהיה בשטח הצהוב, ובטח שלא על גבולה של מדינת ישראל", אמר פיטוסי.

הוא הוסיף "הם לא נמצאים שם כדי להגן על חיילינו ועל אזרחי מדינת ישראל. בנינו הגיבורים שמסרו את נפשם, לא מסרו את נפשם שכוח הזה יהיה על גבולה של מדינת ישראל, ויעביר אינפורמציה שתסכן אותנו. מדינת ישראל היא האחראית הבלעדית על ביטחונה של מדינת ישראל, להגן על חייליה ולהגן על אזרחיה. תנו לצה"ל לנצח ולהגן".

השבוע שלח הפורום מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו הבהירו כי אין להסיר את האחריות מממשלת לבנון לניקוי השטח מטרור.

עוד הדגישו המשפחות כי לצד ההערכה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ביטחון ישראל לא יהווה פיון במשא ומתן מול איראן. "חובתה של מדינת ישראל לקבל את החלטותיה מתוך ראיית האינטרס הביטחוני הלאומי שלה בלבד", כתבו המשפחות במכתבן.