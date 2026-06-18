הישיבה התיכונית בחריש פרסמה את היצירה המוזיקלית "געגוע למקדש" לקראת ימי בין המצרים ובסיומה של שנת הלימודים.

בישיבה סיפרו היצירה מבטאת געגוע לקודש ולמקדש ושאיפות של נערים המבקשים להתחבר לעולמות של קדושה. עם סיומה של השנה ורגע לפני ימי בין המצרים מתעורר געגוע גדול. געגוע לקודש ולמקדש. שאיפות של נערים מלאי כוחות חיים וברכה מיוחדת שמשתוקקים ומתגעגעים למשהו שכל כך חסר לנו במהלך החיים", מספרים בישיבה.

הם מוסיפים: "געגוע למקדש הינו מפגש של שמים וארץ מפגש של חלום ומציאות מפגש של חבורה נפלאה שבחרה לשיר וליצור ביחד על מנת לייצר מעגל רחב של שייכות. שייכות לישיבה, שייכות לחבורה, שייכות לחיים שיש בהם יראת שמים, שייכות למדריגה של קדושה שיונקת ממקור הקודש".

בסיומו של התיאור הביעו בישיבה תפילה כי "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ובתוכנו". את היצירה הפיקה מוזיקלית שחם אוחנה, והשתתפו בה תלמידי ההרכב המוזיקלי של ישיבת חריש לצד נגנים ואנשי הפקה נוספים.