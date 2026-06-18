הישיבה התיכונית התורנית בעפולה חתמה את שנת הלימודים במבצע החזרות השנתי "ברינה יקצורו", שבמסגרתו חזרו תלמידים מכיתות ז' עד י"א על כל דפי הגמרא שנלמדו במהלך השנה.

שיאו של המבצע היה בחידון פומבי חגיגי שנערך בישיבה.

בשבועות האחרונים מילאו עשרות תלמידים את ספסלי בית המדרש בשעות הבוקר, כשהם מקדישים שעות ארוכות לחזרה על חומר הלימוד. מטרת התוכנית הייתה להביא את התלמידים לסיום השנה מתוך תחושת סיפוק, עוצמה וביטחון בלימוד.

במעמד השתתפו רב העיר עפולה הרב שמואל דוד, הרב יצחק בן פזי, רב קהילת "מעגלי אור" בעפולה, וסגן ראש העיר וממלא מקומו חביב פרץ.

בהמשך היום, במסגרת מסיבת הסיום של שכבת י"ב, השלים תלמיד השכבה יהונתן שווב את לימוד הש"ס הבבלי כולו. כאות הוקרה על הישגו העניקה לו הישיבה סט "ש"ס בלכתך בדרך" מהודר.

ראש הישיבה, הרב חן חניה, סיכם: "לראות בחורים צעירים קוצרים ברינה את מה שזרעו בעמל וביזע לאורך השנה כולה, זו הגאווה האמיתית שלנו. התלמידים שלנו הוכיחו שגם בדור של מסכים וגירויים, קול התורה והשאיפה לגדלות רוחנית מנצחים את הכל. עם העוצמות האלה אנו יוצאים לתקופת הקיץ, מתוך ידיעה שהתורה שלמדו כאן תלווה אותם בכל אשר ילכו".