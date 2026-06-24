המאמן, המרצה והספורטאי יאיר עמר חשף את סיפור חייו במסגרת ריאיון לפודקאסט "להכיר מקרוב" בהגשת זוהר בן אהרון.

במהלך השיחה תיאר את ההתמודדויות שליוו אותו מילדותו, לצד הדרך שבחר כדי להפוך את האתגרים האישיים למקור לצמיחה, לעשייה ולחיזוק ערך עצמי שאינו תלוי במראה או בנסיבות חיצוניות.

לדבריו, בשנות ילדותו הראשונות החלו בני משפחתו להבחין בקשיים בראייתו. בהמשך שונה שמו המקורי, לוטם, ונוסף לו השם יאיר. בגיל תשע אובחן כלקוי ראייה בעקבות פגיעה במערכת העצבית המקשרת בין העין למוח, מצב המשפיע על מיקוד הראייה ומלווה גם בפזילה. מספר שנים לאחר מכן החלה החמרה במצב רגליו, והוא נדרש להיעזר בסדים מיוחדים. בגיל 21 עבר סדרת ניתוחים מורכבת, ובמהלך תקופת השיקום שנמשכה מספר שנים נעזר לסירוגין בכיסא גלגלים.

את המשברים שחווה בחר לתעל לעולם הספורט ולהתפתחות האישית. כבר בגיל 17 הצטרף למסגרת הספורט הפראלימפי והחל לשחק כדורשער, ובהמשך עבר לענף החתירה האקדמית. אף שהוצעו לו אפשרויות להשתתף בתחרויות בינלאומיות, הוא החליט שלא לעשות זאת בשל קיומן בשבת. בהמשך ויתר מאותה סיבה גם על ענף אופני הידיים, וכיום הוא משחק בליגת הכדורסל בכיסאות גלגלים.

לצד הפעילות הספורטיבית, פנה עמר ללימודי רפלקסולוגיה ולתחום ה-NLP. בשנת 2021 השתתף בתחרות מרצים שנערכה בתקופת הקורונה וזכה במקום הראשון עם הרצאתו "הוויז האנושי טבוע בליבנו וקובע את גורלנו". במהלך השנים כתב גם ספר המתאר את מסלול חייו ואת התובנות שגיבש לאורך הדרך.

בריאיון שיתף במסר המלווה אותו בפעילותו הציבורית ואמר: "אל תפחד להיות שונה תפחד להיות כמו כולם". לדבריו, באמצעות ההרצאות והתכנים שהוא מפרסם ברשתות החברתיות הוא מבקש לחזק בני נוער וצעירים המתמודדים עם קשיים חברתיים או בריאותיים ולהמחיש כי ניתן להתמודד עם אתגרים ולהמשיך להתקדם.

עמר סיפר כי בגיל 19 ביקש להתגייס לצה"ל ואף החל בתהליך המיון, אך לאחר שנתקל בקשיים בירוקרטיים בחר במסלול של שירות לאומי בחוות הנוער הציוני עם נוער בסיכון ואוטיסטים. במשך שנתיים פעל שם, תקופה שאותה הגדיר כבעלת משמעות רבה עבורו.

כיום הוא מנהל אורח חיים עצמאי ומתגורר בירושלים. הוא מבצע בעצמו את מטלות הבית, נעזר בתחבורה הציבורית לצורך ההתניידות ומקפיד על שגרת חיים הכוללת תזונה מאוזנת, קריאה ואימוני ספורט קבועים. לצד פעילותו המקצועית והחברתית, הוא נמצא בשלב של חיפוש זוגיות והקמת בית.

בסיום השיחה הגדיר את עצמו במילים: "אור בלתי פוסק שלא תלוי בחיצוניות".



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