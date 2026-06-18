אליאב עבדוש, בנם הבכור של גל ונאג'י עבדוש ז"ל, שנרצחו בטבח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, חגג היום (חמישי) את בר המצווה שלו באירוע שהופק על ידי עמותת "משפחה אחת", כשהוא מוקף במשפחתו, חבריו ומלוויו מהעמותה.

טקס בר המצווה נערך ברגישות רבה, כששמחת ההתבגרות והחגיגה השתלבו עם הזיכרון והגעגוע להוריו. עבור בני המשפחה והמלווים אותו, היה זה רגע שהזכיר כי לצד השכול והכאב, יש גם חיים שממשיכים, ילדים שמתבגרים ותקווה שנבנית מחדש.

שנטל בלזברג, סגנית יו"ר פעילה בעמותה, אמרה כי "המסע של אליאב הוא עדות לכוח, לאומץ ולבחירה בחיים. הוא מעורר השראה לא רק בזכות מה שעבר, אלא בזכות מי שהוא. כולנו כל כך גאים בו ומאחלים לו שימשיך לצמוח, להאמין בעצמו ולהגשים כל חלום שיבוא בדרכו".

אלה דנון, פסיכותרפיסטית ורכזת, הוסיפה "אליאב הוא הרבה יותר מנער שחוגג היום בר מצווה. זכיתי ללוות אותו במסע של כאב התמודדות וצמיחה ולראות כיצד מתוך האובדן הגדול ביותר הוא בוחר שוב ושוב בחיים. בר המצווה שלו היא הרבה מעבר לציון גיל, היא עדות לכוחה של האהבה שהשאירו לו הוריו, למשפחה שמחזיקה אותו לקהילה שבחרה לצעוד לצדו, ובעיקר לנער שממשיך לצמוח מתוך השבר מבלי לתת לו להגדיר אותו".