יממה לאחר שאלפי חסידי גור קיימו עצרת מחאה מול הכלא הצבאי בבית ליד, המאבק החרדי נגד גיוס בני הישיבות ומעצר העריקים צפוי להתחדש הערב במקום.

אלפי תלמידים ובוגרים של ישיבת "באר התלמוד" הספרדית צפויים להגיע בשעה 19:00 באוטובוסים מאורגנים לשערי מתקן הכליאה, במחאה על מעצרו של אברך שלמד במוסד.

המחאה הערב מגיעה בעקבות מעצרו של אביאל כהן (22), אברך תושב נתיבות, שנעצר על ידי המשטרה והמשטרה הצבאית בגין אי-התייצבות לגיוס.

כהן נעצר בתחנת דלק בצומת גילת, סמוך לאופקים, לעיני רעייתו. המעצר עורר תגובה מיידית בשטח, כאשר עשרות מפגינים חסמו בתגובה את כביש 25 וכביש 241 באזור הדרום למשך מספר שעות.

בעצרת הערב צפויים להשתתף בכירי הנהגת הישיבה, בהם חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יהודה כהן, ובנו, ראש הישיבה הרב חנוך כהן.

בתוך כך, חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס) ביקר היום בכלא 10 ונפגש עם כעשרה מהעצורים החרדים, ובהם כהן.

אל הביקור התלווה עו"ד שלמה חדד מהמחלקה המשפטית של ארגון "חיי עולם", המסייע למלש"בים מהמגזר החרדי. במהלך הביקור העלו העצורים שורה של תלונות בנוגע לתנאי כליאתם, ונציגי המפלגה קיימו הערכת מצב ושוחחו בנושא עם מפקד מתקן הכליאה.

בסיום הביקור מסר ח"כ אבוטבול: "הגענו לחזק ולתמוך בלומדי התורה. שמענו מהם על הקשיים ועל השאיפה לחזור לבית המדרש. תנועת ש"ס כולה עומדת מאחוריהם, ואנו פועלים בהובלת יו"ר המפלגה אריה דרעי להפסקת המעצרים".