עו"ד יצחק לקס מונה על ידי משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית לתפקיד יו"ר "אופק ישראלי".

הוא מחליף בתפקיד את דגנית סנקר-לנגה שמונתה למנכ"לית משרד העלייה והקליטה.

"אופק ישראלי" היא חברה לאומית לפעולה משותפת של משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, ופועלת לקידום ולעידוד עלייה לישראל ברחבי העולם.

לקס מחזיק ברקע עשיר ורב-שנים בזירה הציבורית ובפרט בתחומי העלייה, הקליטה והחיבור עם יהדות התפוצות. כמו כן הוא כיהן כיו"ר חברת עמידר, שימש חלק מחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, דירקטור ב-"מסע", סגן יו"ר כפר המכביה במכבי העולמית, פועל כיו"ר "קרן קהילות" וכחבר הוועד המנהל של ארגון "גשר".

"אני מודה לראשי המוסדות הלאומיים ולשר העלייה והקליטה על האמון הגדול שניתן בי. העלייה לארץ היא מחוייבת המציאות בעת הזאת של התגברות האנטישמיות בעולם ומהווה מנוע צמיחה אדיר לחברה ולכלכלה הישראלית. אני גאה לרתום את הניסיון הניהולי, העסקי והציבורי שצברתי לאורך השנים כדי להוביל את חברת 'אופק ישראלי' לשיאים חדשים, להגיע לקהלים חדשים בתפוצות, ולייצר תוכניות קליטה אפקטיביות שיקלו על הגעתם הביתה של אחינו ואחיותינו ברחבי העולם", אמר לקס.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הוסיף "אני מברך את יצחק לקס על מינויו לתפקיד. יצחק מביא עמו ניסיון ניהולי וציבורי עשיר, היכרות עמוקה עם המערכות הציבוריות ויכולת מוכחת להוביל תהליכים משמעותיים. אני בטוח כי בהובלתו תמשיך אופק ישראלי לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות ולקדם את העלייה לישראל בתקופה ההיסטורית והמאתגרת שבה אנו נמצאים. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החשוב".