הזמר והיוצר משה כורסיה שיתף בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות את הקשיים שהוא חווה בתקופה האחרונה בחיפוש דירה בתל אביב, וטען כי נתקל ביחס בעייתי בעקבות היותו אדם דתי ושומר שבת.

לדבריו, בעוד כשבועיים הוא נדרש לפנות את דירתו הנוכחית, ובשבועות האחרונים הוא מחפש מקום מגורים חדש בעיר שבה מרוכזת פעילותו המקצועית. "אני מרגיש שאני עוד שנייה קורס", אמר בפתח דבריו.

כורסיה סיפר כי באחת הדירות שבחן שאל האם קיימת בבניין מעלית שבת, ובהמשך גילה כי הכניסה לבניין מתבצעת באמצעות דלת חשמלית. "שאלתי אם יש לי דרך להיכנס לפה בלי לחלל שבת", סיפר.

לדבריו, השאלות עוררו תגובות מצד הנהלת הבניין ובעל הדירה. "פתאום בעל הדירה מתחיל להתעצבן עליי שלא אמרתי לו מראש שאני דתי", אמר. "הוא אמר לי שהוא ידע שאני דתי, אבל לא ידע איזה דתי אני ומה אני שומר".

הוא תיאר את התחושות שליוו אותו בעקבות המפגש: "מצאתי את עצמי מתנצל על זה שאני שומר שבת. לא רוצה לעשות בלגן לאף אחד, לא מעניין אותי מה אחרים עושים. אני רק רוצה שתהיה לי אפשרות בסיסית לגור במקום בלי לחלל שבת".

בסיום דבריו אמר כי החוויה גרמה לו להרגיש זר: "אולי אלה רק הדירות שאני נופל עליהן, אבל זה מבאס אותי. זה קצת גורם לי להרגיש זר, ואני מתחיל לחשוב אולי אני צריך בכלל לעבור לירושלים ולא לתל אביב. אולי איך שאני מרגיש חשוב יותר מהקריירה שלי".