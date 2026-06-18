רשת הסטוק של רמי לוי מצטרפת למגמה החדשה של מכירת כלי רכב באמצעות רשתות קמעונאיות, ותתחיל לשווק מכוניות חדשות ללקוחותיה.

המהלך מגיע זמן קצר לאחר שאושר עד קיימה מבצע מכירות לרכבי קיה בסניפיה, אולם במקרה הנוכחי מדובר בשיווק ישיר של רכבים חדשים במסגרת שיתוף פעולה עם יבואנית רכב.

במסגרת ההסכם עם חברת דלהום מוטורס, יבואנית מותגי רכב סיניים, יוצעו בשלב הראשון מאה מכוניות חשמליות מדגם BAIC EU5. הרכב יימכר במחיר של 99,999 שקלים, כאשר האספקה הראשונה צפויה במהלך חודש אוגוסט.

לצד הדגם החשמלי, הודיעו החברות כי בהמשך יורחב ההיצע ויכלול גם את דגם הפנאי BJ30 Hybrid בעל הנעה כפולה, וכן את הדגמים החשמליים ArcFox T5 ו-ArcFox S5.

ה-BAIC EU5 היא מכונית משפחתית חשמלית בתצורת סדאן. לפי נתוני היצרן, טווח הנסיעה שלה עומד על 416 קילומטרים בתקן הסיני, והיא נחשבת לאחד הדגמים הוותיקים בהיצע היצרנית לאחר שהוצגה לראשונה בשנת 2017.

תהליך הרכישה יתבצע באמצעות סניפי הרשת או באתר ייעודי. לאחר תשלום דמי רצינות והשלמת העסקה מול היבואן, יועבר הרכב ללקוח בתוך זמן קצר.