סגן מפקד אוגדה 36, שנפצע אתמול (רביעי) בדרום לבנון בינוני בתקרית הקשה שבה נפל רב-סמל ראשון במיל' אלכסנדר פילין (29) מחיפה, קיבל לפני כשני עשורים צל"ש אלוף על גבורתו בפעילות ברצועת עזה.

הוא קיבל את הצל"ש על הפגנת אומץ לב, תושייה, נחישות, מנהיגות ודוגמא אישית בעת שפיקד על חייליו ויחד סיכלו ניסיון לבצע פיגוע ביישוב ישראלי במרחב עוטף עזה.

‎ב-21 ביולי 2007 זוהתה תנועה חשודה סמוך לגדר המערכת ברצועת עזה. כוח מגדוד "ברק" של חטיבת גולני בפיקוד מפקד הפלוגה הוקפץ לאזור האירוע שם נתקל בשני מחבלים מטווח של מטרים בודדים.

מפקד הפלוגה ומפקד המחלקה שנעו בראש הכוח, הסתערו לעבר אחד המחבלים, תוך מתן פקודות לכוח. לאחר מכן, זיהה מפקד הפלוגה מחבל שני, בינו לבין חייליו. מפקד הפלוגה פקד על חייליו לשכב והסתער לעבר המחבל.

‎תוך כדי ההסתערות, אזלו הכדורים בנשקו של הקצין הבכיר ובתושייה רבה, ותוך סיכון חייו, זינק לעבר המחבל בידיים חשופות. במהלך הסתערותו, זיהה כי המחבל עומד לפוצץ רימון רסס ואחז במחבל באופן שהביא לכך שהמחבל ספג את מרבית הרסס של הרימון. לאחר פיצוץ הרימון, ועל אף פציעתו, המשיך לאחוז במחבל ולהיאבק בו עד אשר חיילי הכוח הסתערו על המחבל והרגו אותו.

בשיחה שערוץ 7 ערך איתו לפני התמרון הקרקעי בעזה הוא המליץ ללוחמיו להתבונן אחורה לבארי ולהבין בדיוק את מטרת המלחמה וחשיבותה. "במלחמה הזו יש משהו שלא צריך להסביר זה הלשם מה. השבעה באוקטובר חרץ את הלב של כולנו, ואני לא צריך להסביר ללוחמים למה הם נמצאים שם. קשה להם, יש להם משפחות בבית אבל הם אמיצים נחושים וחדורי מטרה להשמיד את החמאס".

על מתקפת הטרור האכזרית בשבעה באוקטובר אמר "יש שם אירועי גבורה לא נורמאליים שעוד יתבררו של לוחמים ומפקדים שתפסו את התעסוקה המבצעית, אבל צריך לומר שאחרי שהצבא נכנס לרצועת עזה אני לא רואה כוח שיכול לעמוד מולו. הצבא מתקדם לכל מקום שהוא רוצה, משמיד תשתיות ואמל"ח והיום אין התקפות משמעותיות מול הכוחות שבפנים".

מלבד חייל המילואים פילין שנהרג וסגן מפקד האוגדה שנפצע בינוני, נפגעו מפיצוץ המטען אתמול בפעולה הרגלית במרחב נהר הליטני עוד מג"ד במילואים ולוחם מילואים שמצבם הוגדר בינוני וכן נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים שמצבם הוגדר קל.