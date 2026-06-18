נתניהו באירוע הכרזה על כביש 60 עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף אחר הצהריים (חמישי) בטקס חנוכת "דרך התנ"ך" בכביש 60, והתייחס בנאומו הן למשמעות ההיסטורית של הדרך והן לסוגיות הביטחוניות המרכזיות העומדות על סדר היום.

"אנחנו עומדים היום בגוש עציון, על אם הדרך בין ירושלים - עיר הנצח, לבין חברון - עיר האבות", אמר נתניהו. "כאן, על ההר הטוב הזה, בין האבן העתיקה לעץ הזית, בין רוח התנ"ך לרוח הגבורה של דורנו - דור הניצחון - אנחנו חוזרים ואומרים: עם ישראל חזר הביתה, ונישאר כאן לנצח".

לדבריו, הענקת השם "דרך התנ"ך" לכביש 60 אינה רק החלטה תחבורתית אלא הצהרה ערכית והיסטורית: "זו איננה רק דרך שסלולה באספלט. זו דרך שסלולה בזיכרון, באמונה, בהבטחה. כביש 60 מוביל מהנגב לגליל, אבל למעשה הוא מוביל מאברהם אבינו לחיילי צה"ל ומדורות התנ"ך אל דורות העתיד".

בהמשך התייחס ראש הממשלה למלחמה ולמאבק מול איראן וגרורותיה: "במלחמת התקומה השגנו הישגים כבירים מול ציר הרשע של איראן וגרורותיה. הרחקנו מעלינו סכנה של השמדה מיידית, ואם לא היינו פועלים בנחישות ובגבורה, לאיראן היו היום פצצות גרעין להשמדתנו. אבל לא נתנו להם".

נתניהו הוסיף כי ישראל פגעה גם במערך האזורי שבנתה איראן סביב המדינה: "שברנו את ציר הרשע ואת טבעת החנק שאיראן ניסתה לבנות סביבנו. אנחנו לופתים את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60 אחוז משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובינו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה".

לדבריו, אף שהושגו הישגים משמעותיים, המאבק טרם הסתיים: "יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. האתגרים עדיין לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקאים".

ראש הממשלה התייחס לנוכחות צה"ל בדרום לבנון והבהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת כל עוד הדבר נדרש לביטחונה: "נחזיר את הביטחון ואת השגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת. הרצועה הזו מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו".

בסיום דבריו שב נתניהו והתחייב למנוע מאיראן נשק גרעיני: "אנחנו נמשיך לדבוק במטרה העליונה שהנחתה אותנו לאורך השנים - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל - זה לא יהיה".

"הדרך שלנו החלה לפני אלפי שנים", חתם. "ובעזרת השם היא תמשיך מהתנ"ך אל הנצח - נצח ישראל".