המוזיקאי והיוצר אהרן רזאל משחרר אחר הצהריים (חמישי) סינגל חדש בשם "השמחה האמיתית", דואט עם הזמר והיוצר עדי רן.

השיר מבוסס על מילותיו של הרמח"ל מתוך הספר "מסילת ישרים" והוא מהווה את הסנונית הראשונה מתוך אלבומו החדש של רזאל, הצפוי לצאת לקראת חגי תשרי.

לדברי רזאל, הוצאת השיר מגיעה גם על רקע התקופה שעברה משפחתו והחלמתו של אחיו, הזמר והיוצר יונתן רזאל. "לכבוד ההחלמה והניסים הגדולים שעברו על אחי יונתן, הרגשתי שזה עיתוי מצוין להוציא שיר של שמחה - שמחה אמיתית ומזוקקת", אמר.

רזאל סיפר כי הלחן נכתב מתוך רצון לשלב את מילות הרמח"ל עם סגנונו הייחודי של עדי רן. "כשכתבתי את הלחן, רציתי להביא אל תוך המילים של הרמח"ל את הרוח הייחודית של עדי - בקול, באמונה ובהבעה שלו", ציין.

השיר נולד מתוך לימוד יומי של הספר "מסילת ישרים". זהו השיר השלישי שמוציא רזאל בהשראת הלימוד, לאחר "מי שאוהב את בוראו" ו"מבחן האהבה".

יונתן רזאל בן ה-53 אושפז בבית חולים שערי צדק בסוף החודש שעבר בשל דימום מוחי. בבית החולים הדגישו כי הוא היה בהכרה וקיבל טיפול רפואי מלא ומקיף.