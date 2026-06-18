מדינת ישראל הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ-2 מיליון שקלים נגד ארבעת המחבלים מארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם ז"ל בשנת 1984.

התביעה הוגשה על ידי פרקליטות המדינה בשם משרד הביטחון, במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששילמה ומשלמת המדינה להוריו השכולים של תמם ז"ל מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

הנתבעים הם המחבלים המורשעים איברהים עבד אל-ראזק ביאדסה, איברהים נאיף אבו מוך וסאלח אבו מוך, וכן עיזבונו של וליד נימר אסעד דקה, שהיה אחראי על החוליה והורה על רציחתו של תמם. דקה מת בשנת 2024 בעת שריצה את עונשו.

לפי התביעה, באוגוסט 1984 חטפו המחבלים את משה תמם ז"ל בעת שהמתין לטרמפ באזור נתניה. הם כפתו אותו, כיסו את עיניו והחזיקו בו במשך מספר ימים, ולאחר מכן רצחו אותו והותירו את גופתו במטע זיתים סמוך למבוא דותן.

במסגרת התביעה מבקשת המדינה לחייב את המחבלים לשפות אותה בגין כלל התשלומים ששולמו להוריו של תמם ז"ל לאורך השנים, וכן בגין תשלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.

בתביעה נטען כי מי שביצעו את החטיפה והרצח צריכים לשאת גם בתוצאות הכלכליות של מעשיהם. "לא הציבור כולו צריך לשאת בנזק שנגרם כתוצאה ממעשי הטרור", נכתב.

עוד ציינה המדינה כי מדובר במעשים המעידים על "אובדן דרך אנושי וערכי" ועל פגיעה חמורה בקדושת החיים ובשלמות הגוף והנפש.

בתביעה הובאו גם דברים מגזר הדין המקורי, שבו קבע בית המשפט כי מדובר ב"מעשה רצח שבוצע בדם קר מתוך תכנון ומחשבה תחילה", כאשר המניע לחטיפה ולרצח היה היותו של משה תמם חייל צה"ל.