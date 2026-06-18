נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (חמישי) לכאן חדשות כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות.

עם זאת, טראמפ סייג את דבריו ואמר: "אני צריך לראות מי מתמודד". הוא הוסיף כי הוא מקיים מערכת יחסים טובה עם נתניהו, אך ציין: "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי. אני מוכן להיפגש איתו".

הבוקר, העיתון "וול סטריט ג'ורנל" פרסם פרטים חדשים על השיחות בין טראמפ לנתניהו, שלדבריו אינן ידידותיות כפי שהיו בעבר. הדיווח פורסם על רקע החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן.

לפי אחד המקורות שצוטטו בדיווח, טראמפ הביע כעס על היקף ההרס בלבנון ואמר לנתניהו במהלך שיחה: "למה אתה מפוצץ בניינים? תפסיק לפוצץ בניינים".

העיתון דיווח גם על חילוקי דעות בין השניים בנוגע לסוגיית הגרעין האיראני ולהבנות שהושגו מול טהראן. לפי המקורות, נתניהו תהה בפני טראמפ כיצד בכוונתו להבטיח את יישום ההסכם, ובשיחות נוספות הציג בפניו סיבות היסטוריות שלא לסמוך על המשטר האיראני.

עוד נטען כי טראמפ אמר בשיחות עם יועציו כי "אף אחד לא יכול להתמודד עם נתניהו" וכי ראש הממשלה הישראלי "רוצה להפציץ את כולם". בריאיון קודם ל"וול סטריט ג'ורנל" תיאר טראמפ את נתניהו כ"מנהיג נהדר", אך הוסיף כי "לפעמים הוא מגזים".

בכיר בממשל האמריקני צוטט בדיווח כאומר כי נתניהו שב וקרא לנקוט צעדים צבאיים תקיפים יותר, בעוד טראמפ מעדיף גישה אחרת. "ביבי אומר לנשיא למה הוא צריך להפציץ משהו, למה המודיעין הישראלי יודע איך לעשות זאת ומתי לעשות זאת, והנשיא מקשיב. השיחות הן לרוב אותו הדבר", אמר הבכיר.