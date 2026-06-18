עיתונאי "הארץ" לשעבר חיים לוינסון הודיע היום (חמישי) כי הגיש בקשה להתנדב בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב במשטרת ישראל.

בהודעה שפרסם כתב לוינסון כי מאז מתקפת 7 באוקטובר הוא מרבה לחשוב כיצד יוכל לתרום יותר לחברה הישראלית. לדבריו, לאחר תקופה של מחשבה הגיע למסקנה כי ההתנדבות במשטרה היא הדרך המתאימה עבורו.

"אבי מורי היה קצין משטרה, ולאחר מחשבה רבה הגעתי למסקנה שהמקום הנכון עבורי הוא להמשיך את דרכו במשטרה", כתב. "הגשתי היום בקשה להתנדב בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. זה רגע מרגש עבורי. מבטיח לעדכנכם בהתקדמות".

הודעתו של לוינסון זכתה לתגובה מצד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבירך על המהלך וקרא לציבור להצטרף למסגרות ההתנדבות של המשטרה.

"ברוך הבא לווינסון", כתב בן גביר. "14,000 מתנדבים ישראלים ביותר מאלף כיתות כוננות שהקמתי מהווים מכפיל כוח משמעותי לביטחון ישראל. זוהי אחת ממהפכות הביטחון החשובות שהיו כאן".

השר הוסיף קריאה לציבור להצטרף למתנדבי משטרת ישראל, וכתב: "בכיתת הכוננות בתל אביב יש מפקד מעולה. אני מכיר אותו באופן אישי".