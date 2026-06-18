טרור הצתות ללא הפסקה: עשרות שריפות פרצו בשבועות האחרונים בשטחי המרעה ובשדות החקלאיים של הגבעות והחוות ביו"ש, בשל הצתות שביצעו מחבלים ערבים מכפרי האזור.



המחבלים חודרים לשטחי הגבעה רגלית או ברכב, משליכים בקבוק תבערה או סמרטוט בוער ונמלטים מן המקום. בחסות הרוח, הופכת הדליקה בתוך דקות ספורות לשריפת ענק. למרות התופעה הרחבה, עד כה טרם דווח על חשודים שנעצרו.

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ההצתות גרמו עד כה לאלפי דונמים שנשרפו כליל, וכן לנזקים לשטחים חקלאיים. בגבעות מסבירים כי בשל אופי השריפות בשטחים פתוחים, אין לרכבי כבאות יכולת לסייע בכיבויין והדרך היחידה להתמודד עם הלהבות היא באמצעות כלים ידניים.

שריפה באחת הגבעות צילום: באדיבות המצלם

"בשביל להתמודד עם טרור ההצתות כל תושב פה הופך ללוחם אש", מספר איתן רבינוביץ', רכז במערך המתנדבים בבנימין. "בשביל לכבות שריפה כזו בשטחי מרעה, נדרשת שורה של עשרות תושבים עם מפוחים מוטוריים ומחבטי כיבוי שנאבקות בלהבות מטר אחרי מטר. המפוחים דוחקים את האש בחזרה לשטח השרוף ומחלישים אותה, והמחבטים מגיעים רגע לאחר מכן וחונקים אותה סופית", הוא מתאר את שיטת הכיבוי הייחודית.

לחצו כאן כדי לקחת חלק הגיוס החירום לרכישת ציוד כיבוי לגבעות



"הקמנו פה מערך מתנדבים נרחב בכל יו"ש, שבכל שריפה מוקפצים בעזרתו בתוך דקות עשרות תושבים מהגבעות הסמוכות. ההיענות מרשימה, אך חסר לנו בדחיפות ציוד כיבוי נוסף כדי לצייד את המתנדבים. אנשים מגיעים לשטח ללא ציוד ונותרים ללא יעילות בזמן שהשריפה רצה קדימה", מתריע רבינוביץ'.



"יצאנו כעת לגיוס חירום לרכישת ציוד כיבוי עבור כלל המתנדבים והגבעות ביהודה ושומרון, כדי לאפשר להם להתמודד עם טרור ההצתות ולהמשיך לשמור על השטחים הפתוחים בשביל עם ישראל. זו מערכה על השליטה היהודית בשטח. אין לנו תקציבים משום גורם ממשלתי, התרומה שלכם תקבע האם נצליח לעמוד במשימה אל מול האויב שמנסה להכות ולפגע בנקודות ההתיישבות", הוסיף רבינוביץ.

לחצו כאן כדי לקחת חלק הגיוס החירום לרכישת ציוד כיבוי לגבעות