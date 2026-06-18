רום ברסלבסקי מסביר על הכיפות ללא קרדיט

שורד השבי רום ברסלבסקי שיתף היום (חמישי) בהחלטה אישית שקיבל בנוגע לאורח חייו, וסיפר כי החליט לעבור מחבישת כיפה קטנה לכיפה גדולה המכסה את רוב ראשו.

בסרטון שפרסם הציג ברסלבסקי את הכיפה החדשה ואמר, "היום החלטתי לקחת על עצמי לא לשים יותר כיפה רגילה וקטנה אלא לעבור לכיפה גדולה שמכסה כמעט שלושת רבעי מהראש".

ברסלבסקי התייחס גם לתגובות אפשריות מצד הציבור ואמר, "אתם יכולים לשים אותי באיזושהי תבנית ולקרוא לי עכשיו מתנחל, חרדי, דוסי, קיצוני, יהודי משוגע. תקראו לי איך שאתם רוצים. זו החלטה שאני קיבלתי ואני לוקח על עצמי לשים כיפה גדולה".

לדבריו, "אני מאוד נגד מה שהחרדים עושים, כל ההפגנות ולקרוא לשוטרים 'נאצים' או דברים כאלו קשים ואחרים. אני נגד זה, ועדיין אני לוקח על עצמי לשים כיפה גדולה".

בסיום דבריו הסביר את המניע להחלטה: "בגלל הסיבה הפשוטה שאנחנו יהודים. אני יהודי במדינת ישראל, אני גאה בזה, והחלטתי לשים כיפה גדולה שמכסה כמעט את כל הראש רק בשביל היהדות והתורה".