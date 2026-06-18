המשטרה קיצרה בשלושה חודשים את תקופת הרחקתו של פעיל הר הבית ותנועת "בידינו", תום ניסני, שהורחק מהר הבית לאחר שהניף במקום דגל ישראל ביום העצמאות.

המהלך מגיע על רקע שינוי במדיניות המשטרה בנושא. בחודש שעבר פורסם בערוץ 7 על ביטול צו הרחקה שהוטל על עו"ד נילי נאהורי בנסיבות דומות, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי יופסקו ההרחקות מהר הבית בגין הנפת דגלי ישראל.

בעקבות שינוי המדיניות פנתה עו"ד יעל הורוביץ, מטעם קרן הסיוע המשפטי לעולי הר הבית של תנועת "בידינו", למשטרת ישראל בדרישה לבטל את הרחקתו של ניסני. לאחר בחינת הבקשה החליטה המשטרה לקצר את תקופת ההרחקה.

ממלא מקום מנכ"ל תנועת "בידינו", עקיבא יואל אריאל, בירך על ההחלטה. "מדובר בהיפוך מגמה והישג משמעותי לעולי הר הבית", אמר.

לדבריו, "אנו מברכים את השר בן גביר על פעילותו בקדנציה הנוכחית לשיפור התנאים. הנפת דגל בהר או בכל מקום בארץ ישראל היא זכות יסוד שאין לפגוע בה".