סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס בריאיון ל"ניו יורק טיימס" לביקורת שנשמעה בישראל על מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, והגן על ההסכם שקידם הנשיא דונלד טראמפ.

ואנס אמר כי לא שמע ביקורת ישירה מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו על ההסכם. "אולי פספסתי את זה, אבל אני לא חושב שביבי עצמו באמת מתח ביקורת על העסקה. כי אני חושב שהוא אולי קצת יותר בקיא בפרטים של מה שיש בה", אמר.

בהמשך התייחס לביקורת שהשמיעו השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. "אנשים במערכת שלהם, כמו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', תקפו את העסקה. התגובה שלי אליהם תהיה: מה בדיוק ההצעה שלכם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך שלכם החוצה מפתרון של כל בעיית ביטחון לאומי שיש לכם", אמר.

ואנס טען כי הביקורת בישראל נובעת מחוסר אמון, והוסיף כי לדעתו ארצות הברית הוכיחה את מחויבותה לישראל לאורך השנים. לדבריו, הטענה כי מדובר בהסכם גרוע "אינה נתמכת בעובדות" ואינה עולה בקנה אחד עם עומק היחסים בין שתי המדינות.

סגן הנשיא התייחס גם למצב באיראן ואמר כי "הצד המתון באיראן, שרוצה קשר טוב יותר עם המערב, ניצח בחודשים האחרונים בוויכוח הפנימי". לדבריו, במסגרת ההסכם לא תוכל איראן להחזיק במערך טילים שיאיים על העולם כולו.

עוד ציין כי ארצות הברית מצפה מישראל "לא להשתולל" בדרום לבנון, תוך שמירה על זכותה להגן על עצמה.

ואנס תקף גורמים בממשלה שמתחו ביקורת על טראמפ: "שרים בקבינט של נתניהו תקפו את טראמפ על ההסכם, הוא המנהיג היחיד שאוהד את ישראל כרגע. בשלושה חודשים האחרונים, שני שליש מהנשק שהגן על ישראל - פותח בארה"ב ומומן על ידי משלם המסים האמריקני. המדינה שלכם נבנתה מהכסף שלנו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדברים ברשת X וכתב באנגלית: "זו ההצעה, ג'יי די ואנס: להתמודד עם הנאצים של המאה ה-21 כפי שארצות הברית התמודדה עם הנאצים של המאה ה-20".