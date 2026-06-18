טופז לוק, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס בריאיון לפודקאסט של "הבולדוג" לעתידו הפוליטי של נתניהו והבהיר כי ראש הממשלה מתכוון להתמודד בבחירות הבאות. לדבריו, בניגוד לפרסומים שונים, נתניהו אינו שוקל לפרוש מהחיים הציבוריים ונערך להמשך דרכו הפוליטית.

לוק סיפר על תחילת דרכו המקצועית בדובר צה"ל בתחום הניו-מדיה ועל המעבר ללשכת ראש הממשלה בשנת 2014. לדבריו, כבר אז זיהה נתניהו את החשיבות הגוברת של הרשתות החברתיות ככלי להעברת מסרים ישירה לציבור, ללא תלות בכלי התקשורת המסורתיים.

בריאיון הרחיב לוק על עבודתו לצד נתניהו במשך יותר מעשור וטען כי ראש הממשלה מקפיד להקשיב לאנשי מקצוע, לבחון נתונים ולקבל החלטות לאחר דיון מעמיק. הוא תיאר את נתניהו כמנהיג בעל ניסיון רב, שלדבריו פועל מתוך תחושת שליחות ומתמקד בניהול ענייני המדינה.

לוק מתח ביקורת חריפה על התקשורת בישראל וטען כי חלק משמעותי מהמידע המוצג לציבור אינו משקף את המציאות במלואה. לדבריו, הציבור נדרש לצרוך מידע ממגוון מקורות, לבחון אינטרסים שונים ולפתח חשיבה ביקורתית כלפי פרסומים תקשורתיים.

עוד טען כי הרשתות החברתיות שינו באופן דרמטי את עולם התקשורת והפוליטיקה, אך במקביל יצרו קיטוב ציבורי והעמיקו את הנטייה של משתמשים להיחשף בעיקר לדעות התואמות את עמדותיהם. למרות זאת, לדבריו, החברה הישראלית פחות מפולגת מכפי שהיא מוצגת לעיתים בשיח הציבורי.

בהמשך הריאיון התייחס לוק גם למערכת הפוליטית וליחס כלפי נבחרי ציבור. לדבריו, אנשים רבים נמנעים מלהיכנס לפוליטיקה בשל החשיפה הציבורית, הביקורת והפגיעה האפשרית בחייהם האישיים, וקרא לאפשר לאנשים נוספים להשתלב בעשייה הציבורית והפוליטית.