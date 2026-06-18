לקראת היום הבינלאומי למיגור אלימות מינית באזורי סכסוך, שיחול מחר (שישי), קיימה רעיית נשיא המדינה, מיכל הרצוג, שיחה עם שורד השבי גיא גלבוע דלאל.

במהלך השיחה חשף דלאל את ההתעללות שחווה במהלך תקופת השבי בעזה ואת ההתמודדות שנאלץ לעבור במשך יותר משנתיים.

גלבוע דלאל שחזר את אירועי 7 באוקטובר וסיפר כי הגיע לפסטיבל נובה יחד עם חבריו ואחיו. לדבריו, לאחר מתקפת חמאס נחטף לרצועת עזה, ורק חודשים ארוכים לאחר מכן גילה כי אחיו שרד את המתקפה וחזר לביתו.

בהמשך השיחה סיפר כי לצד תנאי השבי הקשים, חווה גם פגיעות והתעללות מצד שוביו. הוא תיאר תחושות של חוסר אונים ובדידות, וציין כי במשך תקופה ארוכה לא שיתף איש במה שעבר בשל חשש כבד מפני שוביו.

"חשבתי הרבה אם להתנגד, אבל לא יכולתי לעשות כלום. הייתי חלש מדי", שיתף באומץ. המחבל איים עליו לאחר מכן: "הוא הוציא אקדח, הצמיד אותו לראש שלי ואמר: 'אם תספר על זה למישהו, אני אהרוג אותך'".

"הייתי מפוחד מדי לדבר על זה עם מישהו. לא רק שעברתי תקיפה מינית, גם לא יכולתי לספר עליה לאף אחד. ולא חשבתי שזה יקרה שוב", סיפר. יומיים לאחר מכן ספג שוב מאותו מחבל התעללות מינית: "כל שנייה הרגישה כמו חיים שלמים".

השיחה התקיימה גם על רקע הדוח שפרסם לאחרונה האו"ם, שבו נטען כי לא ניתן לאמת חלק מהדיווחים על אלימות מינית שחוו חטופים ישראלים. גלבוע דלאל מתח ביקורת על הקביעה ואמר כי לדעתו מדובר בהתעלמות מעדויותיהם של מי שחוו את האירועים על בשרם.

כשנשאל מדוע בחר לחשוף את הדברים בפומבי, השיב כי הוא רואה בכך שליחות. לדבריו, הוא מבקש להשתמש בקולו כדי לחזק נפגעות ונפגעים אחרים ולהבהיר להם כי אינם לבד וכי האחריות מוטלת תמיד על הפוגע ולא על הקורבן.

מיכל הרצוג הודתה לגלבוע דלאל על נכונותו לשתף וסיפרה כי נדרש אומץ רב לחשוף חוויות קשות כל כך. היא אמרה כי קיימת חשיבות בהבאת העדויות והאמת בפני העולם, והביעה הערכה על החלטתו לספר את סיפורו.

"אלו חוויות קשות ומטלטלות עבור אדם צעיר, במיוחד במקום ובמצב שבו אתה מרגיש חסר אונים לחלוטין", אמרה הרצוג. "נדרש אומץ רב כדי לשתף ואני מאמינה שחובתנו להביא את האמת הכואבת והמזעזעת שלנו בפני העולם. אני מודה לך על הנכונות והאומץ לעשות זאת".

גלבוע דלאל סיפר עוד כי מאז שובו לישראל הוא מקדיש זמן למשפחתו ולחבריו, עוסק בכתיבה ופועל בארץ ובעולם כדי לספר על חוויות השבי ולהיאבק באנטישמיות. לדבריו, תחושת השליחות והיכולת לסייע לאחרים מעניקות לו כוח להמשיך קדימה.