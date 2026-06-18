האברך אביאל כהן, תושב נתיבות שנכלא בגין עריקות, צפוי להשתחרר מהכלא הצבאי עוד לפני כניסת השבת, למרות שרק השבוע נגזרו עליו 14 ימי מאסר.

כהן נעצר בתחילת השבוע בתחנת דלק בצומת גילת, סמוך לאופקים, לעיני רעייתו. בעקבות המעצר חסמו עשרות מפגינים את כבישים 25 ו-241 בדרום למשך מספר שעות במחאה על המהלך.

הערב הגיעו מאות תלמידים ובוגרים של ישיבת "באר התלמוד" לשערי מתקן הכליאה באוטובוסים מאורגנים, כדי למחות על מעצרו של האברך שלמד במוסד.

משפחתו של כהן עודכנה הערב באופן מפתיע כי הוא צפוי להשתחרר עוד לפני כניסת השבת, דבר שהוביל גם למאבק קרדיטים על הגורמים שפעלו לשחרורו.

תחילה פרסם ח"כ יואב בן צור כי שוחח עם הוריו של כהן והודיע להם ש"בפעילות יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, יומתק דינו של אביאל והוא ישתחרר מהכלא עד שבת".

אלא שכעבור דקות ספורות פרסמה מפלגת ש"ס הבהרה רשמית ובה נכתב: "ש"ס מבהירה - המאמצים לשחרורו של האברך החשוב אביאל כהן מהכלא הצבאי נעשו על ידי ארגון 'חיי עולם', הפועל במסירות למען הגנתם של בני הישיבות הנעצרים, ולא כפי שפורסם בטעות בהודעה הקודמת".