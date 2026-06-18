רס"ר אלכסנדר פילין ז"ל מספר על נטרול הפיגוע וואלה חדשות

אתר וואלה פרסם מחדש היום (חמישי) ראיון שערך לפני כעשור עם רב-סמל ראשון אלכסנדר פילין ז"ל, לאחר שנפל אתמול בפעילות מבצעית בדרום לבנון.

פילין, בן 29 מחיפה, עלה לבדו מאוקראינה לפני 14 שנים במסגרת תוכנית נעל"ה. הוא התגייס לצה"ל, ובשנת 2018, ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, קיבל את אות מצטיין הנשיא בעקבות תפקודו באירוע שבו סיכל פיגוע דקירה במחסום באזור שכם.

בראיון סיפר על רגעי הפיגוע, "פלסטינאי קפץ מהאוטו, הוציא סכין ורץ לכיוון חבר שלי. יריתי בו, הוא נפל עם סכין, ניסה לקום, אז יריתי בו עוד פעם".

עוד תיאר, "הוא התקרב שני מטר ממני וניסה לדקור אותי בפעם הראשונה. נתתי לו בעיטה כדי להרחיק אותו וניסיתי לדרוך את הנשק. מרוב הלחץ לא הצלחתי לדרוך את הנשק. בעטתי בו פעם שנייה, דרכתי נשק ויריתי".

פילין הדגיש אז כי אינו רואה בעצמו גיבור ואמר, "פחות אני מרגיש גיבור כי אני יודע שזו העבודה שלי. בגלל זה התגייסתי, בגלל זה באתי לישראל כדי להיות חלק מכולם".

פילין שירת כלוחם במפקדת אוגדה 36 ונהרג אתמול מפיצוץ מטען במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני בצה"ל עולה כי ככל הנראה מדובר במטען אויב, בעוד נסיבות האירוע ממשיכות להיחקר.

באירוע נפצעו באורח בינוני קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף. נגד לוחם, שני לוחמי מילואים וחיילת מילואים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.

דאשה, רעייתו של פילין, ובתם אמילי בת השנתיים, שהו בחו"ל בעת קבלת הבשורה על נפילתו. השתיים צפויות לשוב לישראל במהלך הלילה, ולאחר מכן ייקבע מועד הלווייתו.