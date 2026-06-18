התגובה המפתיעה של ראש הממשלה ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו הופתע מתיעוד שהוצג בפניו על ידי הרב אור זיו, משלוחי חב"ד בשכונת קטמון בירושלים, ובו הוא נראה משתתף בתפילת ערבית בביתו הפרטי של האדמו"ר מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל.

התיעוד צולם לפני 38 שנה ברחוב פרזידנט בשכונת קראון הייטס בברוקלין, ניו יורק, במהלך שנת האבל על הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרבי. הסרטון הוצג לנתניהו לקראת ג' בתמוז, יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש.

נתניהו הגיב בהתרגשות למראה הסרטון ואמר, "וואו, מאיפה היה לך את זה? לא יכול להיות". בהמשך ביקש מהרב זיו, "תעביר לי את זה, לא ראיתי את זה אף פעם".