מהומה באיחוד האירופי, במהלך דיון על גירוש מהגרים ממדינות אירופה.

הדיון על הצעה לנקוט בשורת צעדים על מנת להחזיר למדינותיהם מהגרים שהגיעו בשנים האחרונות למדינות האיחוד האירופי, התפתח בתוך זמן קצר למהומה כאשר מחוקקים ממפלגות הימין החלו לצעוק "שלחו אותם בחזרה".

לאחר מספר שניות החלו מחוקקים ממפלגות השמאל לצעוק לעברם "תתביישו". בסופו של דבר עברה הצעת החוק ברוב של 418 תומכים מול 218 מתנגדים, ובקרוב תיכנס לתוקף שורת צעדים שתסייע לגרש מהגרים מאירופה חזרה למדינותיהם.

בין היתר יאפשר החוק החדש לעכב מהגרים במשך שנתיים או לשלוח אותם למרכזי הגירה סגורים, אותם כינו ארגוני זכויות אדם "חורים שחורים פוטנציאליים לזכויות אדם".

ארגוני זכויות אדם מתחו ביקורת חריפה על הצעת החוק, וכינו אותן "אבסורדיות, אכזריות ומפלות". גם מומחים לזכויות אדם האו"ם טענו כי החוקים החדשים עלולים להפר את זכויות האדם הבינלאומיות.

העימות הקולני בין המחוקקים גרר ביקורת נוקבת מצד חלק מראשי האיחוד האירופי. סגן נשיא הפרלמנט האירופי, חאבי לופז, כינה את המראה "מביש".

בפוסט שפרסם רשתות החברתיות הוא כתב כי "זה כאילו אנשים היו חבילות. משפחות, קטינים, מגורשים למדינות שלישיות. זוהי אירופה שהם כופים עלינו".

מאנוס קרלייל, מנהל התקשורת של מפלגות השמאל בפרלמנט האירופי, אמר כי "זהו רגע אפל שסביר להניח שיירשם בהיסטוריה של האיחוד האירופי".