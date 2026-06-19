הנהגת מסגד אל-בחר (הים) ביפו מדווחת כי במהלך הימים האחרונים קיבלה מרשות הטבע והסביבה מספר דוחות על השמעת קול הקריאה לתפילה באמצעות מערכת הכריזה של המסגד.

בהודעה משותפת של המסגד וארגונים איסלאמיים ביפו - הגוף האיסלאמי הנבחר, ועדת האווקאף והדעווה האיסלאמית - צוין כי מהלך זה נתפס בחומרה רבה, כיוון שהוא מתרחש על רקע "קמפיין מתמשך המכוון נגד המסגדים והנוכחות הערבית והאיסלאמית בערים ההיסטוריות, ובראשן יפו, רמלה, לוד, עכו וחיפה".

עוד צוין בהודעה, שפורסמה באתר "יפא 48", כי קמפיין זה מתעצם בתקופת הבחירות לכנסת, ובמסגרתו משתמשים פעם נוספת במסגדים ובנוהגי המוסלמים כבסיס ל"הסתה".

הארגונים האיסלאמיים ביפו הדגישו כי הקריאה לתפילה אינה מטרד רעש, אלא טקס דתי אותנטי וחלק בלתי נפרד מהזהות של הארץ, מההיסטוריה שלה ומהמורשת שלה הנמשכת מאות שנים.

"אנו דוחים באופן מוחלט כל ניסיון לפגוע בחופש הפולחן, להצר את צעדי המסגדים או להפוך את הטקסים הדתיים לנושא של רדיפה וסימון מטרה", נאמר בהודעה.

לאחר שקיימו פגישה דחופה בנושא, החליטו הארגונים האיסלאמיים לנקוט בכל הצעדים המשפטיים הנדרשים לביטול הדוחות ולהגן על זכות המוסלמים לקיים את טקסיהם הדתיים בחופש ובכבוד, ולא לאפשר כפיית מציאות חדשה שתפגע במעמד המסגדים או בתפקידם ההיסטורי והדתי.

"קול הקריאה לתפילה יוסיף להישמע ממסגדי יפו כפי שהיה במשך מאות שנים - כסמל לאמונה, להשתייכות ולעמידה איתנה, וקמפייני ההסתה והלחצים לא יצליחו לעקור דבר שהוא שורשי בארץ הזו ובתודעת תושביה", הדגישו הארגונים האיסלאמיים.