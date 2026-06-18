נתניהו בחנוכת שכונת "הטיילת" עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו היום (חמישי) בחנוכת שכונת "הטיילת" החדשה בקיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון, יחד עם ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל. השכונה החדשה היא חלק מהתרחבות היישוב, שצפוי להכפיל את גודלו במהלך השנה הקרובה.

במהלך האירוע נטעו ראש הממשלה ורעייתו עץ יחד עם נועם לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, המתגורר ביישוב גבעות שבגוש עציון, ועם עופרי ניר, בתו של יובל ניר הי"ד שנפל במלחמה.

בדבריו אמר נתניהו, "שרה ואני מתרגשים להיות אתכם, עם התושבים, תושבי המקום, ירון רוזנטל, עם המשפחות, מעל הכל, המשפחות השכולות, המשפחה שלי, אני מכיר אתכם. אני אגיד לכם למה אנחנו מתרגשים. יש פה ביטוי לעוצמת החיים ורוח החיים שמפעמת בעם שלנו. אנחנו גורשנו מהמקום הזה לפני הקמת המדינה, ואנחנו חזרנו אליו, בנינו אותו ואנחנו ממשיכים לבנות אותו".

בהמשך התייחס לנטיעת העץ ואמר כי בעבר ראה בכך מעשה סמלי בלבד, אך עם השנים הבין את משמעותו: "בהתחלה כשביקשו ממני לנטוע עץ במקום כזה או אחר, אמרתי: 'טוב, מעשה סמלי, מעשה סימבולי'. אבל חזרתי לשם אחרי שנים, חשבתי שאני אבוא כאזרח, אבל חזרתי לשם עוד פעם ועוד פעם כראש ממשלה. ופתאום אני רואה עצים ענקיים - ראיתי את זה עכשיו בבנימין. ראיתי את זה גם פה באחד היישובים. אבל העץ הזה, הצמרות שלו יאחזו את השמיים".

הוא ציין כי מגדל עוז נמצא בתנופת צמיחה משמעותית: "הקיבוץ הזה הכפיל את עצמו - הכפיל את עצמו פעמיים בשנה. וזה משהו עצום, זה ביטוי לרוח החיים שלנו, ולמשימה הקדושה הזאת להיאחז בארצנו מול אויבנו, מול כל הלחצים ולהבטיח - לא רק שאנחנו דורכים על העבר של עם ישראל, אנחנו מבטיחים את העתיד שלו. זה מה שאנחנו עושים פה, זה מה שאתם עושים פה".

את דבריו חתם בפנייה לתושבים: "אתם שומרים על העבר ומבטיחים את העתיד. השניים מחוברים לזה, כי אין לנו עתיד בלי העבר שלנו. אנחנו יודעים את זה, ואתם יודעים את זה. אני רוצה פשוט לבוא, בשמי ובשם רעייתי, להגיד לכם תודה. תודה על מה שאתם עושים. ותזמינו אותנו לבר המצווה של העץ הנפלא הזה".

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ