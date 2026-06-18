מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הערב (חמישי) הודעה ראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ובה הבהיר כי לא תמך מלכתחילה במהלך אך העניק לו את אישורו לאחר שקיבל התחייבויות מההנהגה האיראנית.

בהודעה, שפורסמה בכתב ולא בהופעה פומבית, עקץ חמינאי את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וטען כי המהלך נבע מצורך אמריקני. "נשיא ארצות הברית הוא זה שמתוך חולשה וצורך נקט בכל האמצעים הזמינים כדי להשיג מטרה זו", נכתב.

לדבריו, "באופן עקרוני הייתה לי דעה שונה", אך הוא הסכים למהלך לאחר שקיבל התחייבות מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן ומהמועצה העליונה לביטחון לאומי לשמור על זכויות העם האיראני ועל האינטרסים של "חזית ההתנגדות".

בהודעה הודגש כי טהרן לא תיכנע לדרישות אמריקניות נוספות. עוד נמסר כי פזשכיאן התחייב שאיראן לא תקבל תכתיבים מצד וושינגטון גם אם יתקיימו בעתיד מגעים ישירים נוספים בין המדינות.

"נמתין למילוי התנאים", נכתב בהודעה, "אך מובן מאליו שכל משא ומתן ישיר שעשוי להתקיים בעתיד לא יעיד בשום אופן על כניעה לדרישות האויב".

הודעתו של חמינאי מגיעה על רקע דיווחים והערכות בנוגע למצבו הבריאותי מאז כניסתו לתפקיד. לפי הערכות שונות, הוא נפצע קשה במהלך מבצע "שאגת הארי", בתקיפה שבה חוסל אביו, המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי.

מאז מונה לתפקיד לא נראה חמינאי בציבור, והיעדרותו המתמשכת ממשיכה לעורר ספקולציות באיראן ומחוצה לה בנוגע למצבו ולדרך קבלת ההחלטות בהנהגת הרפובליקה האיסלאמית.