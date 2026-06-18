מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, הבהיר לעיריית רמת השרון כי עליה להמשיך לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר פתיחת עסקים בשבת, כל עוד לא אושר תיקון לחוק על ידי שר הפנים.

במכתב שהועבר לעירייה במסגרת בחינת בקשתה לשנות את חוק העזר בנושא פתיחת עסקים בימי מנוחה, קובע אוזן כי החוק הקיים ממשיך לעמוד בתוקפו וכי אין אפשרות לפעול לפי הסדר חדש שטרם אושר.

במענה שנשלח ליועץ המשפטי של העירייה העלה משרד הפנים שורה של שאלות מקצועיות הנוגעות להצעת התיקון, ובהן היקף פתיחת העסקים המבוקש, סוגי העסקים שיורשו לפעול, הצורך הציבורי שהם נועדו לשרת, וכן התשתית העובדתית ועבודת המטה שעליהן התבססה העירייה.

אוזן מתח ביקורת על עמדת העירייה שלפיה מטרת התיקון היא להתאים את החוק למציאות הקיימת בפועל. לדבריו, לא ניתן לבסס שינוי חקיקה על מצב שנוצר כתוצאה מהפרת החוק ואי-אכיפתו.

במכתב נכתב כי "אם מטרת התיקון הינה להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל - שתולדתו בעבירה על הוראות החוק - הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע". עוד הוסיף כי "אין מקום להסכים ולהשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר".

מנכ"ל משרד הפנים קבע כי ההתייחסות שהעבירה העירייה אינה מספקת מענה מלא לסוגיות שהועלו, וכי אם ברצונה להמשיך ולקדם את תיקון החוק עליה להציג נתונים עדכניים, עבודת מטה מלאה והתייחסות מפורטת לכלל השאלות שהציג המשרד.

בסיום המכתב הדגיש אוזן כי "כל עוד חוק העזר לא אושר על ידי שר הפנים, אין הוא בתוקפו ולא ניתן לפעול על פיו".

משמעות הדברים היא כי על העירייה לאכוף את הוראות חוק העזר הקיים, לרבות ביחס לפעילות מתחם ביג פאשן גלילות, שעמד במוקד המחלוקת הציבורית סביב פתיחת עסקים בשבתות ובחגים.