אושר כהן מברך על הבמה עופר מנחם תקשורת ויחסי ציבור

הזמר אושר כהן הופיע הערב (חמישי) לראשונה באצטדיון רמת גן במופע ענק מול עשרות אלפי צופים, לאחר שכל הכרטיסים למופע אזלו בתוך פחות מ-24 שעות מרגע פתיחת המכירה.

במהלך הערב ביצע כהן את להיטיו הגדולים וזכה לשירה משותפת של הקהל. באחד הרגעים במופע עצר כדי לשתות מים ובחר לשתף את הקהל במסר אישי.

כהן אמר לפני שבירך "שהכל" על המים, "פעם לא הייתי מברך על הבמה כשאני שותה, ואז איזה רב אמר לי שהאמן הרבה יותר לפעמים חשוב מהברכה. אז תודה לרב שלימד אותי את זה".

הוא בירך "שהכל נהיה בדברו" לפני השתייה והקהל הגיב בקריאת "אמן".