מוחמד רעד, יו"ר סיעת "הנאמנות להתנגדות" של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, קרא לרשויות בלבנון לבחון לעומק את מסמך ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית ולהסיק ממנו את המשמעויות הנוגעות לזירה הלבנונית.

בדברים שנשא היום (חמישי), וצוטטו בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", אמר רעד כי על הרשויות בביירות "להיזהר מלהקל ראש ביכולתה של איראן לעמוד בהתחייבותה להרתיע את האויב הישראלי", אם ישראל תבחר להפר את תנאי ההבנות.

לדבריו, מסמך ההבנות קובע למעשה מסגרת זמן ברורה לנסיגת ישראל מדרום לבנון. "תקרת הזמן העומדת לרשות האויב לסגת לחלוטין מאדמת לבנון היא בדיוק חודשיים", אמר.

רעד הוסיף כי במהלך תקופה זו על ישראל "להתחייב באופן מחמיר להפסקה מוחלטת של כל הפעולות העוינות ביבשה, בים ובאוויר", ולהיערך לנסיגה מלאה בתוך שישים יום, ללא צורך במשא ומתן ישיר.

בכיר חיזבאללה טען כי לאחר שתושג הסכמה לאומית בלבנון ניתן יהיה לקדם משא ומתן עקיף עם ישראל לצורך הפעלה מחדש של הסכם הפסקת האש, אך הדגיש כי הדבר צריך להיעשות תוך שמירה על מצב העוינות בין הצדדים.

בסיום דבריו הזהיר רעד את הרשויות בלבנון מפני קיום מגעים ישירים עם ישראל. "ההתנגדות מייעצת לרשויות שלא להיכנס למגעים ישירים עם האויב במטרה לפגוע בהתנגדות, שכן הדבר מנוגד לאינטרס של לבנון והלבנונים", אמר.