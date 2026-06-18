המרדף והמעצר של רוכב הקורקינט דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (חמישי) תיעוד מהמעצר של נער חרדי בן 14 וחצי שרכב על קורקינט חשמלי בירושלים, לאחר שהופצו ברשתות החברתיות סרטונים מהאירוע לצד טענות להפעלת אלימות מצד השוטר שפעל במקום.

לדברי המשטרה, השוטר הבחין בנער כשהוא רוכב ללא קסדה, חוצה צמתים ורמזורים באור אדום, חוצה קו הפרדה רצוף וכמעט פוגע בהולכי רגל שחצו במעבר חצייה. עוד נטען כי הנער הבחין בשוטר שנוסע בעקבותיו, סירב לעצור ואף ניסה להימלט.

בהודעת המשטרה נמסר כי מדובר היה בפעילות אכיפה ממוקדת שנועדה לשמור על בטיחות משתמשי הדרך. לטענת המשטרה, גם לאחר שנעצר המשיך הנער להתנגד לפעילות האכיפה, ולכן הובא לתחנת המשטרה לצורך זיהוי וטיפול בעבירות המיוחסות לו.

לאחר בירור פרטיו התברר כי מדובר בקטין כבן 14.5. במשטרה ציינו כי הוא רכב ללא לוחית זיהוי, ללא קסדה וללא היתר רכיבה כנדרש בחוק, תוך סיכון משתמשי הדרך.

הנער זומן לדין במסגרת הליך שיפוט מהיר בגין נהיגה ברמזור אדום בנסיבות מחמירות, ולאחר מכן שוחרר לביתו.

במשטרה תקפו את הפרסומים ברשתות החברתיות וטענו כי מדובר ב"תיעוד חלקי ומגמתי" המלווה ב"טענות שווא ובהשמצות חסרות שחר נגד השוטר שפעל במקום". עוד הדגישו כי ימשיכו לאכוף עבירות תנועה מסכנות חיים "בנחישות וביד קשה", גם לנוכח ביקורת ציבורית ברשתות החברתיות.