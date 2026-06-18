גבר בן 30 נעצר היום (חמישי) במחוז קיימברידג'שייר שבבריטניה בחשד לניסיון רצח, לאחר שעל פי החשד השליך ילד בן 3 למתחם תנינים בגן חיות מקומי.

הילד פונה לבית החולים כשהוא סובל מפציעות קשות. במשטרה מסרו כי מצבו השתפר מעט מאז פונה לקבלת טיפול רפואי וכעת הוא מוגדר קשה אך יציב.

לפי הודעת המשטרה המקומית, בשלב זה לא ידוע על קשר כלשהו בין החשוד לבין הילד. החוקרים פועלים לגבות עדויות ממבקרים ששהו במקום בזמן האירוע כדי לברר את נסיבות המקרה.

הבלשית וריטי מקאן ממשטרת קיימברידג'שייר אמרה כי "אנו משוחחים עם אנשים שהיו בגן החיות בזמן האירוע המטריד כדי להבין טוב יותר מה התרחש. איננו סבורים שהאיש שנעצר והילד מוכרים זה לזה".

מגן החיות "ג'ונסון מאולד הרסט" נמסר כי בעקבות האירוע יישאר המקום סגור עד להודעה חדשה. "המחשבות והתפילות שלנו עם הילד ועם משפחתו", נמסר בהודעה.

גן החיות מאכלס יותר ממאה בעלי חיים, בהם תנינים, אריות ונמרים. על פי הנהלת המקום, מתחם התנינים בנוי בתוך מבנה שהוסב במיוחד עבורם, וכולל שבילים מוגבהים ומגודרים המשקיפים על בריכות מים המוקפות בצמחייה טרופית.

החקירה נמשכת, והמשטרה ממשיכה לבחון את נסיבות האירוע החריג.