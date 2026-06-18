נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) למזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן וקרא לכלל הגורמים באזור לאפשר את המשך המשא ומתן.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ כי ארצות הברית מחויבת לקידום השלום. "אנחנו מעודדים את כולם באזור המזרח התיכון לשמור על מחויבותם ולאפשר למשא ומתן שלנו להתפתח בצורה יפה", כתב.

טראמפ הוסיף כי השווקים מגיבים בחיוב להתפתחויות האחרונות. "מחירי הנפט יורדים משמעותית והמניות מזנקות למעלה", ציין. לדבריו, "אנו מצפים להפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות, כולל לבנון, חיזבאללה וישראל".

בתגובה לדבריו אמר יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, כי לבנון וחיזבאללה מחויבים להפסקת האש. "אני מבקש להדגיש את עמדתה של לבנון ואת מחויבותו של חיזבאללה להפסקת האש, כל עוד ישראל תעמוד בה באופן מלא ומקיף", אמר.

דבריו נאמרו שעות ספורות לאחר שצה"ל דיווח על מספר רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. מספר רקטות יורטו והשאר נפלו בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים.

במקביל דיווח ערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה והציר הפרו-איראני, כי המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה לשווייץ בשל המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון.

על פי הדיווח, הנשען על מקור המעורה בפרטים, איראן העבירה מסרים לארצות הברית ולמתווכות שלפיהם סוגיית לבנון מהווה מרכיב מרכזי בהחלטה אם להמשיך את המשא ומתן או להקפיאו.

עוד נטען בדיווח כי טהרן הזהירה שתקיפות ישראליות בעומק של כעשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון מהוות, מבחינתה, הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית.