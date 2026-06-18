חשוד פלסטיני בן 36 מהעיירה דאהרייה שבאזור חברון נעצר הערב (חמישי) בחשד שתקף צעירה בת 20 ברחוב ביישוב אזור. המעצר בוצע לאחר חקירה שנפתחה בעקבות תיעוד האירוע שהופץ ברשתות החברתיות.

על פי התיעוד, הצעירה צעדה לבדה ברחוב כשהיא עסוקה בטלפון הנייד שלה. מצלמות אבטחה תיעדו את החשוד כשהוא עוקב אחריה במשך מספר רגעים ומתקרב אליה בהדרגה.

בתיעוד נראה כי בשלב מסוים התנפל החשוד על הצעירה מאחור, נצמד אליה והפיל אותה לקרקע. הצעירה החלה לצעוק, והחשוד נמלט מהמקום.

בהמשך הגיעה הצעירה לתחנת המשטרה והגישה תלונה. בעקבות הדיווח נפתחה חקירה בתחנת חולון שבמרחב איילון, ובוצעו פעולות חקירה גלויות וסמויות במטרה לאתר את החשוד.

מהמשטרה נמסר כי שיתוף פעולה בין מחוז תל אביב, מחוז דרום ומחוז ש"י, יחד עם כוחות צה"ל, הוביל לאיתורו של החשוד בביתו בדאהרייה ולמעצרו.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחולון, ובמשטרה הודיעו כי בהתאם לממצאי החקירה תוגש בקשה להאריך את מעצרו בבית המשפט.