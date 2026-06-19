הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום (חמישי) קול קורא להגשת מועמדות של רבנים מכהנים לשמש כנציגי מועצת הרבנות הראשית בוועדות הבחינה לבחירת רבנים במועצות האזוריות.

המהלך מגיע בעקבות פסיקת בג"ץ, שקבע כי הפגמים שנמצאו בהליכי המינוי שנבחנו בעתירות יחולו על מינויים עתידיים. בעקבות ההחלטה נפתח מחדש הליך בחירת הנציגים במספר מועצות אזוריות ברחבי הארץ.

על פי הקול הקורא, במועצה אזורית שבה פועלת מועצה דתית, רשאי להגיש מועמדות רק רב המכהן כרב אזורי במועצה אזורית אחרת, בתקן מוסדר של המשרד לשירותי דת.

במועצה אזורית שבה לא קיימת מועצה דתית, רשאים להגיש מועמדות רב אזורי או רב יישוב, ובלבד שהם מכהנים בתקן מוסדר של המשרד לשירותי דת.

עוד נקבע כי כל מועמד יידרש לצרף אישור בכתב מאחד מחברי מועצת הרבנות הראשית לפחות. האישור נועד להעיד כי מועמדותו נתמכת על ידי חבר מועצה מכהן.

ברבנות הראשית ציינו כי במסגרת ההליך ייבחרו נציגי מועצת הרבנות הראשית שישתתפו בוועדות הבחינה לבחירת רבנים אזוריים במועצות השונות.