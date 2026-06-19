נוהל "אביר לילה", המופעל בעת חשש לחדירת מחבלים, הוכרז הערב (חמישי) במספר יישובים ברמת הגולן ובגזרה המזרחית של גבול לבנון, בעקבות זיהוי חשודים בשטח הסמוך לגבול.

לפי המידע הראשוני, זוהו כ-6 חשודים מעבר לגדר הגבול, במרחק של כקילומטר ממג'דל שמס. בעקבות הזיהוי הוזנקו למקום כוחות צה"ל רבים שהחלו בסריקות ובמרדף אחר החשודים.

בצה"ל מפעילים במסגרת האירוע מסוק ואמצעים נוספים לסריקת השטח. ההערכה בשלב זה היא שלפחות חלק מהחשודים עדיין נמצאים במרחב הגבול ומחוץ לגדר.

בעקבות האירוע הונחו תושבי האזור לצמצם את ההסתובבות במרחב עד להודעה חדשה. במקביל הוקפצו כיתות הכוננות ביישובים הסמוכים.

במערכת הביטחון מציינים כי אזור הגבול סמוך למג'דל שמס מוכר גם כאזור שבו מתרחשים מעת לעת ניסיונות הברחת סמים. עם זאת, על רקע המתיחות הביטחונית בגזרה, באוגדה 210 נוקטים משנה זהירות ומתייחסים לאירוע במלוא הרצינות.